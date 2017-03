José María Rey espera salir del Congreso Provincial con un sindicato "más unido y fuerte"

El próximo 22 de marzo se celebrará finalmente el Congreso Provincial de CCOO, después de que la convocatoria prevista inicialmente para el pasado día 9 se pospusiera por su coincidencia con la huelga de Educación. Este contratiempo, no obstante, no ha cambiado los planes. El actual secretario provincial, José María Rey, presentó oficialmente este lunes su candidatura ante los medios de comunicación. Será la tercera vez que se presente a ocupar el máximo cargo del sindicato en Guadalajara. “La decisión de los órganos me animó, así como el querer impulsar a CCOO como primer sindicato del país”. Así lo señaló Rey acompañado por los seis responsables de federaciones elegidos recientemente, y que formarán parte de la ejecutiva que salga del congreso. Rey explicó que los estatutos del sindicato permiten optar a un tercer mandato. “Han sido cuatro años en los que el trabajo y la integración en CCOO ha sido el eje fundamental”, resumió Rey, quien confía en que “el día 22 salgamos con un sindicato más fuerte y unido que nunca”. Eso, aseguró, beneficiará al sindicato en las diferentes acciones y movilizaciones “que busquen mejorar las condiciones de trabajo en Guadalajara”.