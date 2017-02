La Diputación aprueba una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer

El Pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara ha aprobado una declaración institucional con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Esta jornada, según consta en la declaración, “se convierte, una vez más, en una oportunidad para reflexionar sobre la situación en la que se encuentra la igualdad real entre mujeres y hombres”. Y es que, durante el primer mes del año 2017, han sido asesinadas diez mujeres a manos de sus parejas o ex parejas y también tenemos que lamentar el asesinato de una menor a manos de su padre. Estos terroríficos datos nos muestran el grado de desigualdad que todavía hay en nuestra sociedad.

Desde la Diputación Provincial se ha reafirmado el compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y reconocido el trabajo de las mujeres que, tanto de forma individual como a través de las entidades y asociaciones, siguen trabajando para que las mujeres y los hombres alcancen la igualdad ante la ley y se hayan dado importantes pasos para erradicar las distintas formas de discriminación que impiden a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos.

“Somos conscientes de que no alcanzaremos esta igualdad real mientras la situación socioeconómica siga castigando a las mujeres, mientras la sociedad en su conjunto no deje de marcar estereotipos machistas o de sexualizar constantemente a las mujeres, mostrándolas como meros objetos sexuales. No se alcanzará la igualdad mientras las mujeres sigan estando infrarrepresentadas en todos los estamentos sociales, mientras no se cubran las cuotas de representatividad y la brecha salarial siga creciendo año tras año y esto conlleve a que las mujeres tengan un poder adquisitivo menor y, en muchos casos, signifique que las mujeres se vean privadas de la emancipación económica. No se alcanzará esta igualdad mientras no se feminice la sociedad en su conjunto, mientras la conciliación familiar y tareas domésticas y el cuidado de descendientes y ascendentes sea una realidad compartida y responsable”, se refleja en la declaración. Para ello desde la Diputación, y en el ámbito de sus competencias, se ha puesto en marcha la Mesa por la Igualdad, para entre todos trabajar por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

En la declaración se hace hincapié también en la importancia de la educación como “uno de los principales instrumentos para el logro de la igualdad entre los sexos”. En este sentido, desde la Diputación se va a poner en marcha un programa de actividades encaminadas concienciar a los alumnos de nuestra provincia.

De esta forma, se ha acordado instar al Gobierno de la Nación y al Gobierno de Castilla-La Mancha y a los partidos políticos para que sigan trabajando por un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que consiga erradicar la manifestación más extrema de la desigualdad y que haga hincapié en la educación en valores de igualdad desde las edades más tempranas. La Diputación se compromete también a seguir trabajando en la Mesa de Igualdad para llegar a hacer efectiva la igualdad real del hombre y la mujer poniendo en marcha diferentes programas en el mundo rural (basados en la prevención de la violencia de género, en las edades más tempranas con talleres, teatros, concursos, etc.). Del mismo modo, posibilitará y apoyará el trabajo de organizaciones del ámbito provincial que tengan como objetivo la eliminación de la violencia de género; y velará por la inserción/reinserción socio-laboral de las víctimas de violencia de género, facilitando el acceso a los programas de formación y empleo que se vienen impulsando y desarrollando desde esta Institución Provincial. Del mismo modo, se insta a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que mantenga el mismo compromiso.

El presidente de la Diputación, José Manuel Latre, ha aprovechado en este punto para trasladar su repulsa en su nombre y en el de la Institución ante los casos de violencia de género así como su solidaridad con las familias rotas y vecinos de las localidades donde han tenido lugar los sucesos. Latre ha apelado a la unidad de todos para que, de una vez por todas, esta lacra desaparezca de nuestra sociedad.