“La formación es fundamental para mejorar la competitividad de las empresas y los destinos”

Sorprendida por el encanto de nuestros pueblos y satisfecha por el aumento del número de viajeros y pernoctaciones en Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández Samper, valora los primeros pasos del Plan Estratégico de Turismo y anuncia la apuesta por la formación en el sector, el turismo de congresos, idiomático y el refuerzo de la Ruta del Quijote mientras se promociona la región “como escenario de cine”.

Los últimos datos publicados por el INE sitúan a Castilla-La Mancha por encima de su récord histórico de 2007, ¿el trabajo ha dado sus frutos?

Creemos que sí porque han confluido diferentes factores para que se den. En 2007, las pernoctaciones en establecimientos reglados estaba en 4.600.000 ocupaciones, y en 2016, a falta de los datos de diciembre, lo superamos. Desde que llegamos al Gobierno creímos que había que planificar junto al sector una hoja de ruta para volver a posicionar a Castilla-La Mancha como destino turístico de interior y pusimos en marcha el Plan Estratégico de Turismo. Veniámos de cuatro años de descenso drástico, a excepción del aniversario del Greco que hizo repuntar a Toledo.

A su juicio ¿cuál cree que han sido las claves para aumentar el número de pernoctaciones y visitas?

El Plan Estratégico de Turismo con la puesta en marcha de la promoción y potenciar la comercialización de la oferta de Castilla-La Mancha; el IV Centenario de Cervantes también ha sido un revulsivo, 70 acciones con 800 actividades en unos 200 municipios y que ha tenido en las dos grandes exposiciones de Cuenca y Guadalajara su máximo exponente, junto a Toledo. La oferta ha mejorado en términos de competitividad y la relación calidad-precio es de destacar. La coyuntura económica también ha influido pero que eso no quiere decir que el turista te vaya a elegir a ‘ti’. La gente está viajando más pero, como todo en la vida, es una elección. Promocionar el destino es muy importante para obtener resultados. “Si no te venden, no te compran”.

¿Adelantar la apertura de los Centros de Interpretación ha tenido que ver en esta buena marcha? ¿Se ha estado privando a los ciudadanos de sus propios recursos turísticos?

La puesta en valor de determinadas infraestructuras que son recursos que están ahí y que tenemos la obligación de potenciar y dinamizar es clave para el turismo. La Red de Centros de Interpretación de la Naturaleza que en Guadalajara, Cuenca o Albacete ocupa casi todo el territorio es esencial para atraer visitantes en una región como Castilla-La Mancha, donde el 25 por ciento es área natural protegida. Foco de atracción para visitantes gracias a las actividades que se organizan y que han contribuido, sin lugar a dudas, a mejorar el turismo rural, el de naturaleza y el activo. Se ha estado privando de estos recursos durante cuatro años. Cerrados sin lógica ni sentido. Son lugares en los que se han realizado importantes inversiones y que hay que rentabilizar porque están ubicados en lugares estratégicos.

El sector turístico es un motor para la economía regional, ¿cómo ha sido el trabajo con las empresas turísticas? ¿qué demandan?

Nos han demandado promoción de los recursos, el destino de Castilla-La Mancha y que se volviera a participar en ferias. De hecho hemos acudido juntos a ferias especializadas de naturaleza, ecoturismo ornitológico y camping; y nos hemos presentado en los mercados que nos han solicitado porque consideraban esenciales para su sector. También hemos abordado la nueva normativa o los procesos de formación, algo esencial. Es importante actualizar la normativa del turismo activo, hoteles o turismo rural, o las de apartamentos, restaurantes, bares y cafeterías que no tienen nada desde 2011 porque el Gobierno anterior decidió no trabajar en ello. Tampoco los guías turísticos tienen una ordenación, ni se sacaron pruebas de capacitación ni se hicieron las modificaciones que marcaba Bruselas. Para mejorar la competitividad de las empresas y los destinos, la formación es fundamental, así como la calidad, porque es una línea estratégica del Plan de Turismo dando asesoramiento y formación gratuita a los municipios que se han querido adherir al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino. Dar un buen servicio es esencial pero también adaptarse a las nuevas situaciones que surgen en el mundo tecnológico y que tanto han influido a la hora de elegir y gestionar la ‘compra’ de un destino. Todo esto contribuye a que el cliente se vaya más satisfecho y que vuelva. Y si nos recomienda, mejor.

En este sentido, ¿cómo valora el comportamiento del turismo rural en nuestra región?

Se ha mantenido a lo largo de todos estos años mientras otro tipo de turismo ha bajado. Debemos decir que el crecimiento en el último año ha sido muy importante y Castilla-La Mancha debe posicionarse como destino de turismo de interior. De hecho ha aumentado en 100.000 pernoctaciones, un 20 por ciento más que el año anterior.

¿En qué otras citas relevantes estará la región este año?

Queremos tener más presencia en el mercado internacional. Nos visitan un 17 por ciento de extranjeros, mientras que el nacional es del 83. Tenemos que aprovechar que España es uno de los países que más turismo internacional tiene y Castilla-La Mancha tiene que saber captarlo, por eso vamos a repetir en las Ferias Internacionales a las que hemos asistido y nos estrenaremos en Rusia y Londres.

¿Cuál será la hoja de ruta a seguir, tanto en ordenación como en promoción?

En ordenación están los planes de formación y la normativa, con la aprobación de ocho decretos que abarcan los sectores no reglados hasta la fecha. En términos de promoción continuamos con la guía de 2016 con proyectos importantes que vamos a presentar en Fitur.

2016 pasa ya a la historia como el aniversario cervantino, del Viaje a la Alcarria, cenenario de Buero Vallejo en Guadalajara, Toledo como capital gastronómica, … ¿qué nos depara este 2017?

Hemos tenido la suerte de que en 2016 confluyeran una serie de acontecimientos de primera magnitud ... y para este año contaremos con el XXX Aniversario de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y aunque no tenemos ninguna conmemoración específica, tendremos una Castilla-la Mancha, de cine.

¿Qué fechas y lugares considera clave para atraer visitantes?

Cuenca y Toledo, indiscutiblemente, ciudades patrimonio como Sigüenza, Brihuega, Molina y Alto Tajo, la Arquitectura Negra, Guadalajara tiene mucho que enseñar. Y es de destacar el interés que despiertan los espacios naturales, Río Mundo, los dos Parques Naturales Nacionales y la Arquitectura Negra han sido los recursos más visitados en 2016. Respecto a las fechas, los puentes funcionan muy bien y la Semana Santa por excelencia como la de Toledo, Cuenca, la Tobrada de Tobarra, Hellín, Los Armaos de Almagro... Hasta la Navidad ha sido muy buena para la región. Y el otoño para el turismo rural es fantástico.

Durante este año ha estado en permanente contacto con nuestros pueblos, ¿qué lugares la han sorprendido que no conocía?

La verdad es que he tenido la suerte de conocer parajes, pueblos y gentes especiales. La provincia de Guadalajara, por ejemplo, tiene una magia especial. Los pueblos son muy pequeños, pero con mucho encanto. Tiene sello propio y los espacios naturales únicos, con una oferta muy cuidada.

Haga una recomendación a nuestros lectores.

Los castellano-manchegos somos patrioticos, de hecho somos los segundos turistas de nuestra region. Les animo a que la sigan conociendo porque hay mucho que ver y, sobretodo, que hagan de embajadores.