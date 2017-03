La Marcha Cicloturista José Luis Viejo se pospone al 7 de mayo

Según ha comunicado la Peña Ciclista José Luis Viejo, organizadora del evento, la Jefatura Provincial de Tráfico no ha autorizado la marcha para el domingo 9 de abril "por la cercanía con la Semana Santa ya que tiene un dispositivo especial desde el 7 de abril hasta el 25 de abril, durante el cual no se puede autorizar ninguna prueba de ningún tipo por carretera a nivel nacional".

La peña lamenta "los problemas ocasionados a todos los que están inscritos y no puedan o no quieran participar en la nueva fecha". En este sentido, aclara que quienes deseen anular la inscripción deben dirigirse por correo electrónico a joseluisviejo@outlook.com o agestion@inscripcionesdeportivas.com hasta el día 9 de abril. El dinero se comenzará a devolver a partir del 12 de abril. Las personas que quieran participar en la nueva fecha no deben realizar ninguna gestión. Los interesados en participar en la nueva fecha, tienen de plazo hasta el día 5 de mayo para formalizar su inscripción.