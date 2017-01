La moda “viral” de quemar contenedores arrasa 30 en un mes

Un individuo ha sido puesto ya a disposición judicial y otro está a punto de ser identificado gracias al trabajo conjunto de Policía Local y Policía Nacional. Ambos son, presuntamente, autores de varios de los incendios provocados en contenedores de la capital en las últimas semanas. Según los datos aportados por la UTE de limpieza, Valoriza-Gesum, van ya 30 en un mes.

El alcalde capitalino, Antonio Román, se refiere a este fenómeno como “viral” tras la detención de un menor de 17 años, de Azuqueca, como presunto autor de los primeros actos vandálicos. “Se ha convertido en algo que genera simpatía en otros grupos, incluso menores de edad, que ven que ‘mola’, y no pasa nada, pero sí pasa. Hay riesgo para los ciudadanos, para los coches, para los trabajadores públicos y para los bomberos que tienen que ir a sofocar las llamas”, argumentó con contundencia. Además, si casa contendor cuesta en torno a 1.000 o 1.200 euros y ya se han calcinado 30, echen cuentas del gasto público que estas fechorías generan.

“No parece sólo un autor”, apuntó el primer edil, que también recordó que “en otros lugares se ha convertido en una epidemia la quema de contenedores”. A día de hoy “las investigaciones están muy avanzadas” y se continúa la vigilancia para terminar con estos sucesos. No obstante, existen unos 3.000 contenedores repartidos por la capital, por lo cual no es tarea fácil.