La opinión de los entrenadores de Marchamalo y Azuqueca tras el derbi

El entrenador del Machamalo valoraba la victoria como muy importante: “Cogemos aire. Además, es un golpe moral importante para nosotros. No solo porque nos reencontramos con la victoria, también por el rival al que ganamos”. En cuanto al partido, el técnico dijo lo siguiente: “No hubo mucho juego. En la primera parte nos costó salir. Teníamos muy claro que teníamos que tener cuidado con las segundas jugadas. Luego fuimos capaces de aprovechar alguna contra y los balones parados, como el del gol. En la segunda mitad, con el aire en contra para el Azuqueca, sabíamos que no podíamos dejarles sacar el balón jugado. Por eso les apretábamos para que jugasen en largo”. Además, García explicó que su equipo volvió a ser efectivo en defensa después de varias semanas complicadas para la zaga gallarda: “Habíamos perdido la portería a cero y teníamos que recuperarla”. Para finalizar, el preparador verdillo comentó el papel jugado por Miguel Pérez en la medular: “Es un jugador que siempre está en las segundas jugadas, con un gran despliegue físico”.

MANOLO ALFARO

El técnico del Azuqueca, Manolo Alfaro, hizo la siguiente valoración del derbi provincial: “Mis jugadores no tuvieron premio al trabajo que realizaron. Compitieron bien y generaron ocasiones, pero no fuimos efectivos. El Marchamalo trabajó bien y aprovechó sus oportunidades”. El entrenador madrileño explicó que llevan varias jornadas que llegan más a la portería rival que sus contrarios, pero que sin eficacia es muy complicado ganar los partidos. “Buscamos ser más regulares como los equipos de arriba para poder ser como ellos y meternos ahí y no solo darles guerra”, comentaba Alfaro. Eso sí, tenía claro que de aquí al final de temporada, el Azuqueca va a competir como lo está haciendo: “Estamos bien. Los chicos han cogido el concepto y lo demuestran en los partidos. Solo nos queda no entrar en el juego sucio que muchas veces se produce durante los partidos y conseguir esa regularidad”, concluía el míster rojinegro.