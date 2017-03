La transformación digital centra una nueva jornada de CEOE-Cepyme Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara, ha programada para el próximo martes 4 de abril una nueva jornada formativa, centrada, en esta ocasión, en la transformación digital.

Además, en el transcurso de la misma, se llevará a cabo la presentación del programa de transformación digital para directivos que correrá a cargo de Arantxa Sasiambarrena, CEO y Founder en The Valley DBS.

Ya, la jornada en sí, contará con la presencia de tres ponentes que introducirán a los asistentes en los aspectos más relevantes de la transformación digital. Donde se verán aspectos como la preparación de la dirección de las compañías para entender y abordar los aspectos más relevantes de la transformación digital, así como su impacto en las diferentes áreas y niveles de la empresa.

Esta jornada está, especialmente, dirigida a profesionales con experiencia en la dirección general o la dirección de cualquier área de la organización y que deseen conocer el impacto de la transformación digital en su ámbito de actividad interna y su entorno.

Para ver todos estos aspectos y resolver las dudas que puedan surgir, se contará con la presencia de Enrique Hormigo, CEO y Co-fundador en FanstasticApp y director de desarrollo de negocio en The Valley DBS, Pablo Gasalla, Fintech entrepreneur, investor and advisor at fintech y con José Manuel Casado, presidente de 2.C Consulting.

Aquellos que estén interesados en acudir a la jornada que se desarrollará el 4 de abril de 9:30 a 13:30 horas en el centro de nuevas empresas de Guadalajara, situado en la Avenida Buendía, 11, pueden inscribirse, de manera gratuita en el 949-21-21-00 o a través del correo electrónico bonificaciones.formacion@ceoeguadalajara.es, en la persona de contacto de Silvia Heili.