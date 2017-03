“La Voz es una gran plataforma para darse a conocer”

La Voz se ha convertido en un medio de lanzamiento para los cantantes que quieren dar a conocer su talento. Miles de personas aspiran a ser los elegidos en los castings previos y castings a ciegas que realizan los coaches, artistas como Alejandro Sanz, Melendi, Rosario o Malú, dependiendo de cada edición. Una guadalajareña, Mireia Mar Rebollar, quiere mostrar su talento vocal en este show televisivo y espera acceder a los castings a ciegas con la ayuda de los ciudadanos que quieran apoyarla.Tiene 24 años, es animadora sociocultural y cantante de la Orquesta Tetrix desde que tenía 18 años. Confía en sus posibilidades si los couches del concurso llegan a escucharla en directo. Para empezar es posible ver cómo canta en el vídeo que ha colgado para conseguir el pase a las audiciones a ciegas: https://www.ganacontuvoz.com/inicio/listado-canciones/c-8-madrid. En ese mismo enlace se puede votar por ella para facilitar su pase a la siguiente fase (escribiendo, para agilizar el proceso, su nombre en el buscador). Y no le va nada mal a la guadalajareña, ya que casi ronda los 5.500 votos al cierre de esta edición. No obstante, necesitará muchos más hasta el 16 de abril, fecha en la que terminan estas candidaturas online.



¿De dónde viene tu afición a la música?

Desde que tengo uso de razón he tenido esta afición, recuerdo desde bien pequeña encerrarme en la habitación o en el salón, poner la música, coger un mando y cantar como si estuviese actuando en Madison Square, jaja. Pero es verdad, que mi hermana ha tenido mucho que ver, porque siempre me ponía música, me enseñaba canciones y las escuchábamos y cantábamos juntas.

¿Cuándo empezaste a cantar? ¿Cuentas con formación musical?

Como te digo, creo que desde que tengo uso de razón (risas) pero más profesionalmente desde los 16 o 17 años. Estuve dando clases de canto cuatro años, pero lo tuve que dejar por incompatibilidad de horarios.

¿Has cantado alguna vez en público o perteneces a alguna banda?

Sí, desde los 6 o 7 años he cantado en un coro de mi colegio y a los 12 o así ya me empezaron a dar más canciones de solista o dúos. Más tarde, a los 18 entré en la orquesta en la que estoy, Tetrix, y ahí estamos todo el año, aunque más en verano, haciendo muchos bolos.

¿Qué te parece La Voz?

Me parece una gran plataforma para darse a conocer e intentar ser alguien en este mundo tan difícil que es la música. Es una gran oportunidad la que te dan y además de la experiencia que te llevas y las tablas que coges. En este mundo, cualquier cosa te hace aprender y evolucionar.

¿Cómo te enteraste de este concurso?

Me escribió Rocío, una de las chicas de la peluquería “Arte Español” a la que voy siempre. Me dijo que me apuntara, que no perdía nada subiendo un vídeo... y al final me decidí.

¿Por qué decidiste apuntarte?

Llevo bastante tiempo queriendo dar el paso, pero al final por unas cosas u otras no lo daba. Así que cuando me lo mandaron, dije, ¿por qué no? Si no te apuntas, nunca te van a coger... grabé un vídeo 156.000 veces y cuando creí que lo tenía lo subí (risas).

¿Crees que puedes tener opciones?

Yo creo en mí y sé que si me cogen entre esos 50 candidatos y me escuchan en directo, probablemente sí llegue a pasar más fases. Pero también es verdad que es muy difícil, que hay voces increíbles y gente muy cualificada. Yo no lo pienso mucho, voy a vivir la experiencia, si paso estaré encantada, y si no, seguiré intentándolo.

¿Cómo puede ayudarte la población a entrar al programa?

En esta primera fase va por votos, y hay que entrar en: https://www.ganacontuvoz.com/inicio/listado-canciones/c-8-madrid . Ir al buscador y escribir: Mireia Mar, pulsar el botón de “Votar” ¡y ya estaría! Se puede votar en algunos dispositivos más de una vez al día. También desde tablet y ordenador.

¿Cuál sería tu coach favorito de La Voz si pudieras elegir?

Cualquiera que se diera la vuelta, jaja. Me gustan todos, la verdad. Pero tengo debilidad por Melendi y Alejandro Sanz. Me tendría que ver en la situación, pero creo que me quedaría con Melendi.

¿Cuáles son tus referentes artísticos o estilos favoritos?

Adoro a Beyonce, Sia, Tina Turner, AC/DC, Vanesa Martín... como ves, todos muy parecidos (risas). Me gusta todo tipo de música, excepto el reggaeton.

¿Cuáles crees que son tus puntos fuertes cantando?

Creo que los agudos y la fuerza que tengo cantando.

¿Cómo definirías tu estilo?

No tengo un estilo marcadísimo, pero tira más por rockero o pop-rock. Me luzco mucho más en un tema rockero donde haya que sacar garra.