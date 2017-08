Las llamas arrasaron 25 hectáreas de terreno en el incendio de anoche

Los vecinos de El Clavin y Guadalajara se llevaron un gran susto la noche del pasado miércoles, cuando se desató un incendio en las cercanías del Club de Campo El Casino. Aunque en un primero momento las fuertes rachas de viento hicieron temer una situación dramática e incluso se especuló con la posibilidad de desalojar el Clavín, en torno a la una de la madrugada la situación empezaba a quedar bajo control y el nivel de alerta se rebaja a 0, el de menor riesgo. Finalmente, el fuego arrasó unas 25 hectáreas de terreno forestal y agrícola.

Según indican desde el Ayuntamiento de la capital, el incedio se declaró entre las 21.30 y las 22.00 horas en la N-320, a la altura del Club de Campo El Casino. Por lo que ha podido saber este medio, las llamas se dividieron en dos focos, uno que avanzaba desde El Casino hacia El Sotillo y otro que se dirigía hacia El Clavín.

Miembros del dispositivo regional Infocam, del Ayuntamiento y del CEIS empezaron a trabajar para sofocar las llamas, aunque sin el apoyo de medios aéreos, ya que no pueden volar de noche. En un primer momento se difundió el rumor de que el fuego había cortado la luz en el Hospital,algo que ha sido desmentido.

La situación se volvía más delicada cuanto más se acercaban las llamas a la urbanización del Clavín, donde además se estableció el centro de mando. Entonces se difundía entre la población la noticia de que se estaban desalojando viviendas. Desde el Ayuntamiento aseguraron que no existía orden oficial en tal sentido y que, en todo caso, era la seguridad privada quien había iniciado el desalojo de la parte baja de la urbanización como medida de prevención. Europa Press sí confirma que hubo que desalojar a los clientes de El Casino.

Los vecinos finalmente pudieron respirar tranquilos y a la una de la madrugada, fuentes cercanas al operativo señalaban que el fuego en El Clavín estaba prácticamente controlado y que sólo quedaría el frente que se dirigía hacia El Sotillo, de acceso más complicado para los medios de extinción, pero tampoco excesivamente alarmante. Otras eran aún más optimistas e incluso aseguraban que ya sólo quedaba vigilar los puntos calientes para que el fuego no se reavivase.

En el centro de mando estuvieron presentes el alcalde de la capital, Antonio Román, con otros concejales del Ayuntamiento; el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Francisco Javier Pérez del Saz; y el director provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Santos López.