Los guadalajareños ‘Los Nudos’ presentan en Madrid su primer trabajo ‘Cuestión de Tiempo’

Juan y José, con más de tres décadas en el mundo de la música, se han unido tras componer, cantar y tocar con sus guitarras los diez títulos que forman parte de este su primer álbum a nivel nacional.

¿Cómo surge ‘Los Nudos’?

Comienza a gestarse en 2015 sobre una idea de Juan -comenta José-. Tras varios años de experiencias en distintos grupos de la movida de Guadalajara como Transparentes, Los Escalones, Scooters, 40 Grados o Asunto Tornasol, colaboraciones en directo con Antonio Vega, Cadillac o Pistones, entre otros, ambos teníamos unas canciones en mente y era una asignatura pendiente. Me centré en ello -continúa Juan-, me metí en el estudio durante un año y nos unimos con la intención de reunir temas y grabar un disco porque nos gustaron las letras, las ideas y las melodías de ambos. Además, había un nexo de amistad -prosigue José- con mi hermano Pablo, ya fallecido. Y eso para mí fue también un estímulo para unirnos. Somos muy afines en cuanto a pensamiento musical. Nuestro entendimiento es total -concretan ambos-.

¿Era ‘Cuestión de Tiempo’?

Sí. Era cuestión de tiempo que nos uniéramos después de 30 años coincidiendo en muchos sitios. Era el proceso lógico y por eso, en cuanto José sacó el título, fue tan acertado que me pareció perfecto. Entre ensayos y grabaciones de maquetas comenzaron a surgir durante 2016 los diez temas que conforman ‘Cuestión de Tiempo’, en el que se incluyen canciones de los dos. Para ganar calidad, hemos dejado fuera temas terminados tan buenos como los que hay en el disco, que tiene un guión y un seguimiento desde la primera hasta la última canción. En este proyecto estamos haciendo lo que siempre hemos querido hacer.

¿El resto del grupo también es de Guadalajara?

El grupo es totalmente alcarreño. Para realizar este proyecto de grabación y para presentarlo en directo hemos buscado músicos de Guadalajara. Javier Serrano es bajo y voz, José Luis Valero está a los teclados y coros, y Manu Valero es el batería. Pensamos en ellos porque son unos músicos extraordinarios.

¿Quién ha colaborado con vosotros para el lanzamiento?

La producción ha sido totalmente nuestra, pero nos ha ayudado gente de Guadalajara porque estos proyectos cuestan mucho dinero. En el CD hemos querido agradecérselo a todos, pero quisiera hacer una mención especial a Raúl y su gente del Bar Beatriz, a la gente del Fever, o Antonio Marino del Casino de Torrejón del Rey, y muchos más que están recogidos en el capítulo de agradecimientos del CD. A todos les agradecemos que hayan confiado en nosotros.

¿Qué discográfica os ha dado la oportunidad?

Nuestra compañía discográfica es Martín Music, a través de su sello Jackpot Producciones. Paco Martín es una eminencia en la industria musical de este país y ha confiado en nosotros. Grupos como Hombres G, Antonio Vega, Los Secretos, Rosendo, Los Rodríguez, Danza Invisible, Los Rebeldes, Manolo García, Niña Pastori, El Cigala, Estopa, El Canto del Loco, Celtas Cortos, Extremoduro, Serrat, Sabina, Ana Belén, Pereza, Antonio Flores, Sergio Dalma, Los Rodríguez, Amaia Montero, El Cali & Dandi… y así más de un centenar de artistas han sido fichados por él, siendo el profesional que más éxitos ha logrado en la historia de la música española de todos los tiempos. Estamos seguros de que estamos en las mejores manos y donde siempre soñamos estar.

¿Cuál es el sello propio que destaca en Los Nudos? ¿Qué influencias han recibido?

Pop-rock. Nuestra base y nuestras ideas de composición nos vienen de los grupos de los 80 como Nacha Pop, Antonio Vega, Los Secretos, Pistones o Radio Futura. Los 80 fue la mejor época en cuanto a composición musical. El pop-rock de esa época lo hemos adaptado a los tiempos actuales, con menos pop y más rock.

¿En qué se han inspirado para las canciones? ¿Alguna referencia a Guadalajara?

Son vivencias o formas de vivir, sensaciones que se viven en la vida cotidiana, pero no reflejan el pasado. Cuando se escuchan las canciones, uno asume que esas vivencias son actuales. Por ejemplo, el tema Salir es de 1989, pero cuando se escucha ahora, parece que está escrito ayer mismo. Hay otras canciones que hacen referencia a Guadalajara de forma subliminal.

Antes de la presentación que tendrán el 11 de febrero en Madrid, en diciembre hicieron la presentación en Guadalajara. ¿Están satisfechos por la respuesta de los alcarreños?

Sí. Fue muy buena, en la sala Fever. Era nuestra primera toma de contacto con nuestra gente. Queríamos ver como empastábamos con el público y fue de chapeau.

¿Y cómo está siendo la respuesta al CD?

Mejor de lo que esperábamos. En El Corte Inglés de Guadalajara ya han hecho tres veces la reposición de los CD´s. Vender más de 120 copias en apenas un par de meses dentro del panorama musical es un lujo. El grupo que venda ahora 3.000 copias es para darle un disco de oro. En las redes sociales estamos teniendo muy buena aceptación gracias al videoclip del single Caprichos, que ya tiene 2.000 visitas. Los CD´s se pueden comprar en todas las plataformas digitales o en tiendas de El Corte Inglés, Media Mark o Fnac.

¿Cómo son vuestros fans?

A la gente de 40-50 años que nos llevan siguiendo toda la vida les seguimos gustando. Nos dicen que cuanto más escuchan nuestro disco, más les gusta. Y también nos ha sorprendido que nos sigue gente muy joven. No nos cerramos a ningún tipo de público.

¿Alguna otra fecha y lugar de concierto programados?

Haremos una mini gira de promoción por Andalucía. También haremos televisiones, y estaremos en Radio 3, pero queremos ir poco a poco porque ahora estamos muy centrados en el día 11. Habrá tiempo para ello. No queremos correr sino ir paso a paso. El disco tiene que seguir calando. Si nos llegan, los afrontaremos y si no nos llegan, los vamos a buscar. Estamos preparados tanto para ofrecer conciertos con la banda o también en acústicos entre ambos.

¿Y en Guadalajara? ¿Os veremos en Ferias?

Nos gustaría estar en el Festival Gigante, por ejemplo. Somos de Guadalajara y nos gustaría mucho ir al Gigante. Nuestra intención es llevar el nombre de Guadalajara por toda España.

Con la experiencia que tienen en el mundo musical, ¿qué es más difícil, llegar o mantenerse?

Sin duda que mantenerse será lo más difícil, pero no nos da miedo. Lo haremos con mucha humildad y muchas ganas de trabajar. La cultura, en general, y la música, en particular, están pasando malos momentos. Hoy en día firmar un año de contrato con una compañía discográfica es una lotería y lo hemos podido hacer porque han confiado en nosotros. El secreto es entregar un buen producto porque las compañías lo escuchan, pero el artista debe ser selectivo y pensar si realmente presenta un buen trabajo. El mercado está saturado de muchas cosas en las que el artista no ha sido selectivo y debemos trabajar con mucha más humildad.

¿Qué supone para vosotros el directo del sábado 11 en una sala como Rock-Ola?

Tenemos muchas ganas de ir a Madrid porque estamos hablando de una sala mítica. Tenemos 15 temas preparados y alguna versión. Ofreceremos incluso dos o tres nuevos que no están en el disco.