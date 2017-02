Lydia García: “Mi gran objetivo es participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”

¿Cómo has vivido el concurso de Nueva Alcarria y sobre todo esa votación final en la que has sido elegida mejor deportista del año?Con mucha emoción y mucha entrega. Cuando salió el concurso vi que era un premio que me hacía mucha ilusión porque es una forma de reconocer todo el esfuerzo que hay detrás de los títulos, como entrenamientos y competiciones. Además, me hizo mucha ilusión contar con el apoyo de la familia y los compañeros del instituto que se volcaron en la votaciones.

¿Qué anécdotas has vivido a la hora de recibir los apoyos en la encuesta?

Muchas. Ha sido muchísima gente la que me ha dicho que ha votado. He visto que hay muchísima gente que te apoya y es algo que no te das cuenta al principio, pero ves cómo te ayuda más gente de la que piensas. Muchos de mis compañeros de taekwondo de otros paises sé que me han votado, incluso desde Australia y en una panadería han hecho una campaña para pedir el voto. Estoy muy agradecida y a la vez que sorprendida.

La encuesta de Nueva Alcarria ha servido, sobre todo, para conocer y reconocer a deportistas de disciplinas minoritarias, como es el taekwondo.

Eso es muy importante porque normalmente se habla de deportes mayoritarios y también hay otros deportistas que hacemos un gran esfuerzo cada día. Con esto hemos visto que hay grandes deportistas en disciplinas como la gimnasia rítmica o la vela y que tienen gran apoyo popular.

¿Cuándo y por qué Lydia García se fija en el taekwondo?

Desde pequeña era una niña muy hiperactiva y probé varios deportes. Un día, llegué a la conclusión, con mi padre, que tal vez el taekwondo era el que más se adaptaba a mí y con cuatro años entré en el gimnasio de Sonia Reyes y hasta hoy.

¿Cómo fue tu progresión?

Lo que más me gustaba desde siempre fue competir y unos años después fui a otro gimnasio, a Alcalá de Henares, que es donde estoy entrenando hasta ahora. El primer año en Alcalá ya fui tercera de España en categoría cadete y a partir de ahí fue cuando empecé con el entrenador, Miguel Ángel Herranz, ‘Maicky’ y comencé a sumar títulos de campeona de España en diferentes categorías.

¿Cómo recuerdas tu primera competición fuera de España?

Fue en Rumanía y con unos 13 o 14 años. Estaba muy nerviosa. Antes había estado en Turquía en unos Juegos Europeos, pero esto era ya un Campeonato de Europa y era mi primera salida con el equipo nacional. Se nos dio muy bien y quedé tercera y a partir de ahí, suelo viajar bastante con la selección.

Recientemente ha conseguido varios títulos nacionales e internacionales ¿ha sido 2016 su mejor año en la competición?

Este año he sido campeona de España senior y junior, campeona del Open de París que ya puntúa para los Juegos de Tokio y cuartofinalista en el Mundial Junior. Sin embargo, no ha sido el mejor año. Recuerdo especialmente el 2014 que quedé subcampeona del mundo y el 2015 cuando fue subcampeona de Europa por clubes.

Te estás acostumbrando a estar en lo más alto en las competiciones, pero me imagino que no es fruto de casualidad, sino del trabajo.

Detrás de cada competición hay muchísimo trabajo, muchas horas de entrenamiento y tienes que renunciar a muchas cosas. Hay que intentar compaginar estudios y familia con los entrenamientos y con los viajes. Estudio en el Instituto Aguas Vivas (Guadalajara) y no puedo tener ninguna queja sobre ellos. Me facilitan todo un montón y me están ayudando mucho, pero por ejemplo, cuando he ido a este último Campeonato del Mundo, he perdido toda la evaluación y aún estoy haciendo esos exámenes, pero es difícil porque cuando te intentas reenganchar, vuelves a faltar. La familia también me ayuda mucho y me apoya. Si no tuviese ese apoyo sería complicado hacer todo este esfuerzo.

¿Qué citas se presentan como más inminentes en tu calendario de competición?

El próximo 18 de febrero está el Campeonato de España senior en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Ahí buscaré la medalla de oro porque es cuando empiezas a conseguir puntos para poder acudir después a las citas internacionales.

Y ya más a medio plazo, ¿hacia donde mira Lydia García?

En mi mente están los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es mi gran objetivo. Suena muy ambicioso, pero estoy trabajando por ello. Mi entrenador me ve con posibilidades, pero hasta llegar ahí hace falta aún mucho trabajo, estar en muchas competiciones y ganar muchos combates. Sin embargo, tengo toda la ilusión del mundo por conseguirlo y estoy viendo que hay mucha gente que me apoya y eso me da fuerzas para seguir entrenando y luchando por intentar estar en los Juegos.