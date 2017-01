Mariam Useros detiene el tiempo en la exposición 'Detalles de tradición', en Valdeluz

Un pañuelo de nudo imposible a la cabeza. La castañuela que se amarra al índice y anular para que el dedo corazón la haga restañar. Dos meñiques trabados que cierran el cerco. Las baquetas del tambor sonando a redoble. Unos dedos nervudos sobre el puntero de la gaita. La montera picona que apunta al cielo azul. Una pulsera de dados y cubos disonante. Pormenores que siempre están ahí y que, entre el tumulto, pasan desapercibidos para el ojo humano. Eso fue lo que la fotógrafa Mariam Useros buscó y encontró, cámara en ristre, durante unas vacaciones por Asturias en 2012 y que, casualidades de la vida, se han convertido en el hilo conductor de ‘Detalles de tradición’, la exposición que hasta el próximo 21 de febrero se puede ver en la Sala de Arte del Centro Cultural de ‘Valdeluz’.

La muestra se compone de 19 imágenes que la fotógrafa de Valdeluz inmortalizó durante las fiestas tradicionales de Benia de Onís primero y Porrúa después. Precisamente, en estos pueblos se inició el periplo de esta exposición itinerante, que en el otoño de 2012 pasó por el Convento de San José de Brihuega, dos años después por el Centro Cultural Ibercaja Actur de Zaragoza y el pasado verano por la Casa de la Cultura de Llanes (Asturias). Entusiasta de la fotografía, es la primera muestra individual de esta diplomada en Fisioterapia que ha hecho profesión de su pasión. “Pese a que durante estos años he recopilado material suficiente, nunca me había planteado hacer algo por mi cuenta; después de muchas colectivas, una serie de coincidencias con mis suegros de por medio hizo que me animase”, explica Mariam Useros. Junto con la exposición, también se puede visionar un montaje audiovisual con el grueso de las instantáneas que conforman este trabajo fotográfico.

Precisamente, el Ayuntamiento de Yebes inauguró en el verano de 2014 este espacio artístico para dar cabida a aquellos artistas y autores que tuvieran interés en mostrar su obra al público. Sin las reservas ni cortapisas de las salas convencionales. “Aunque no ha sido la primera, sí resulta gratificante que creadores locales como Mariam Useros se animen a sacar a la luz sus trabajos y compartirlos con los vecinos”, apunta Juan Antonio Perojo, concejal de Cultura. En ‘Detalles de tradición’, esta fotógrafa profesional ha sabido detener el tiempo. Extraer el silencio de entre el barullo para inmortalizarlo en un instante irrepetible. Que no volverá a suceder. Imágenes en las que no aparecen rostros, pero se adivinan. Tensos, satisfechos, resueltos, inquietos. “Ahí está la gaita sonando, niños que iban y venían, la plaza atestada de gentío o un lazo suelto en un momento inoportuno”, rememora la artista.

Porque, ¿cuánto dura un instante? Ese es el reto al que se atreve Mariam Useros, que cuando empezó disparaba a todo y a todos. Con el transcurrir de los años, ha buscado su propio criterio. “Esos detalles que te llaman la atención y que tratas de registrar con la cámara; no sé si tengo un estilo propio, pero estoy siempre en su busca”, puntualiza. En esta colección tuvo claro que perseguía una homogeneidad porque, aunque lo de la exposición vendría después, sí sabía que el material estaría en la proyección ‘Muéstrate’ de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara de aquel año. No se le escapa que captar la esencia de un instante sin más ayuda que la sincronía del ojo y el disparador de la cámara, es tarea imposible. Porque hay mil y un detalles que se escapan. “Así que aunque muchos están plasmados en esta muestra, faltan otros que vi y no llegué a tiempo y unos cuantos que jamás podré enseñar porque solo están en mi cabeza”, concluye.