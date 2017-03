Micaela Navarro, en el acto del PSOE de Guadalajara con motivo del Día Internacional de las Mujeres

“No tendremos una sociedad justa mientras no se resuelva la desigualdad entre hombres y mujeres”, señaló.

Militantes y simpatizantes socialistas participaron ayer en el tradicional acto que organiza el PSOE de Guadalajara con motivo del Día Internacional de las Mujeres. En esta ocasión, que coincidió con el décimo aniversario de la aprobación de la ley de Igualdad impulsada por el Gobierno de Zapatero, participó como invitada Micaela Navarro, mujer de larga trayectoria en defensa de la igualdad, y actualmente diputada y vicepresidenta segunda del Congreso. En el encuentro intervinieron también la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, y la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, Sara Martínez Bronchalo, encargada de presentar el acto.

En su intervención, Navarro aseguró que “no tendremos una sociedad justa mientras no se resuelva la desigualdad entre hombres y mujeres”, y añadió que es preciso alcanzar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. “Se trata de que las mujeres conquisten y consoliden espacios, y lo hagan en igualdad de condiciones. La lucha del feminismo no ha sido otra que igualar los derechos de hombres y mujeres, no quitar derechos a los hombres. Eso es malo para ambos”, explicó.

La diputada socialista destacó que la ley de Igualdad había logrado reducir la brecha entre hombres y mujeres, pero esa evolución se ha visto truncada en los últimos años. “Ahora hay más desigualdad, por ejemplo en el ámbito laboral, porque la reforma laboral de Rajoy ha precarizado las condiciones de trabajo de todos, pero ha afectado sobre todo a las mujeres”.

Retroceso ideológico

“Cuando creíamos que estábamos a punto de conseguir una igualdad real, nos hemos dado cuenta de que estamos en una coyuntura política que ha tomado como excusa la crisis económica para imponer un retroceso en derechos, libertades e igualdad de oportunidades. Un retroceso que no tiene que ver con la situación económica, sino con la ideología del Gobierno del PP, cuya hoja de ruta no comparte que una mujer y un hombre tengan que tener las mismas oportunidades”, afirmó.

Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer habló sobre la necesidad de combatir el sistema patriarcal y defendió el papel del feminismo para avanzar hacia una igualdad real. Además, subrayó que las políticas de igualdad no pueden ser solo cosa de mujeres y para mujeres, sino que deben implicar a todos.