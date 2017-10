Miel de la Alcarria afronta el que puede ser su segundo peor año de producción

Este año, la Denominación de Origen Miel de la Alcarria cumple su 25 aniversario. Sin embargo, lo hace con un sabor agridulce, ya que afronta un periódico de sequía que se prolonga desde 2011 y que este año está siendo especialmente dañino.

Según explica el presidente del Patronato de la Fundación del Consejo Regulador, Félix Esteban, la D.O. vio la luz en otra época de sequia que marcó el inicio de la década de los 90 del siglo pasado. Aunque este año podría ser “el segundo peor” en cuanto a producción desde que existe la D.O., Esteban asegura que aquellos comienzos fueron más duros. “Entonces estaba todo por hacer y además la cosecha era mala”. Ahora, sin embargo, considera que lo importante es “mimar el producto y orientarlo hacia donde tiene que estar para que cuando vuelvan las vacas gordas estemos bien posicionados en el mercado”. Al margen de los periodos de sequía, lo cierto es que la D.O. ya reúne a casi 200 municipios de Guadalajara y Cuenca y que tiene puntos de venta distribuidos por toda la geografía nacional.