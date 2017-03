Migue Montes, sancionado con un partido y Alberto Parras con otro

Había expectación por conocer la sanción a Migue Montes. El delantero fue expulsado en el tramo final del pasado encuentro ante el Mora, según el acta arbitral por “por insultar, ofender, amenazar o provocar a otro”. Durante la semana el club morado presentó las pertinentes alegaciones para minimizar e incluso anular la posible sanción. Sin embargo, el Juez Único las ha desestimado estimando que de dichas “no se infiere provocación suficiente alguna para poder ser tenida en consideración como atenuante (y que en cualquier caso no variaría la presente sanción, al imponerse en su tramo inferior) y que nada aportan respecto de las manifestaciones que pudiera decir el futbolista y por las que fue expulsado, sin perjuicio de que, contrastadas las alegaciones ahora desestimadas con los Sres. árbitros, éstos se ratifican en la redacción ofrecida en el acta, que, al no desvirtuarse su contenido, debe prevalecer con las consecuencias disciplinarias al inicio referenciadas”.

No obstante, la sorpresa en las sanciones de la semana ha llegado con la suspensión por un partido al técnico Alberto Parras. Y es que el árbitro recogió que el inicio del partido se retrasó en cuatro minutos “al no tener un futbolista de su equipo en orden su equitación”, un hecho, que según el Juez Único ha ocurrido ya en varias ocasiones. Este hecho obliga a la imposición de una sanción de uno a tres partidos al entrenador y no podrá estar en el banquillo en Almagro.

Además, el club ha recibido una sanción económica por incidentes leves de público, producidos según el acta, tras finalizar el partido y encontrandose los árbitros en el vestuario, cuando aficionados “indubitadamante identificados como seguidores del club ahora sancionado, abrieron una ventana que se comunica con los exteriores del campo desde donde empezaron a recriminar la actuación arbitral, llegando a lanzar esputos sobre ellos, llegando a impactar uno de ellos en la camiseta del asistente numero 2, habiéndose tenido en consideración la agravante de reincidencia, al haber sido sancionado el CD Guadalajara por hechos similares”.

Por último, se confirma que Jonás Baso cumplirá su ciclo de cartulinas.