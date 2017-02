Page señala que el Plan de Empleo sacará este año a 15.000 personas "de la miseria"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que desde que llegó a la Presidencia de la región el paro ha bajado un 11% en la Comunidad Autónoma, al tiempo que ha afirmado que la segunda edición del Plan Extraordinario de Empleo "sacará de la miseria" a 15.000 personas más.

Así lo ha asegurado en su intervención para presentar al presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, en un desayuno informativo organizado por 'Encastillalamancha.es', donde ha dicho que si le dieran a elegir por un dato para presumir de su acción de Gobierno, sería éste.

Ha dicho además que, dentro de su estrategia de planes de empleo, para este año en su segunda edición se prevé que "saque de la miseria" a 15.000 personas más.

En este punto, ha lamentado que "algunas instituciones", en relación a la Diputación de Cuenca, no se hayan adherido a este plan para hacer un uso político, aseverando que si María Dolores de Cospedal fuera hoy presidenta de Castilla-La Mancha, a Álvaro Gutiérrez como presidente de la Diputación toledana "no se le ocurriría" no sumarse a un plan de empleo de este tipo.