Parras: “El partido lo decidió una decisión arbitral muy grave”

Parras terminó “contento con mis chavales, a los que no les puedo pedir más”, pero “dolido por cómo hemos perdido”, al opinar que “fue totalmente injusto. Me fastidia decirlo, pero el partido lo decidió una decisión arbitral muy grave porque no es penalti, ni de lejos. Dani –Ortigosa- llega clarísimamente a la pelota y es un error gravísimo. Pero, además, hay cinco o seis jugadas, agarrones a Migue y a Óscar, muy claros. Me duele decirlo, pero el árbitro ha decidido el partido, así de claro. Cuando los partidos están equilibrados esas jugadas son determinantes”, concretó.

También dijo tener “confianza y fe en que podamos reforzar la plantilla y estaremos atentos a tener opciones en estas últimas horas”, por lo que, haya o no fichajes, Parras considera que “vamos a luchar cien por cien por estar arriba, tenemos ilusión, ganas, y lucharemos con lo que podamos hasta el final”.