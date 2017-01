Parras: “Ganar al Villarrobledo serviría como refuerzo anímico”

El primero de ellos, el cuadro roblense comenzó el curso con la vitola de gran favorito para el ascenso y de momento está cumpliendo los pronósticos. Con una plantilla muy amplia y sobre todo experta incluso en Segunda B pondrá a prueba los morados. “Ganar es importante y vamos a hacer todo lo posible para hacerlo porque nos serviría como refuerzo anímico y como mensaje al resto de la competición”, dice el preparador deportivista, Alberto Parras y analiza al rival destacando, sobre todo a Pituli y a Rangel, quien “está en un excelente momento de forma y hay que prestarle mucha atención”.



Fichajes morados

El lesionado Guille Atance será la única baja morada, mientras que Jonás y Martínez de Quel, que han pasado la semana entre algodones, estarán en la convocatoria.

Antes de terminar el mercado de fichajes –31 de enero–, Parras confía en reforzarse con al menos cuatro jugadores. Este jueves ha estado entrenando con el grupo un medio centro montenegrino, con la nacionalidad española, cuya actuación no ha disgustado al míster.

“Si no fichamos, no vamos a perder la ilusión de pelear por algo importante, pero estamos muy disminuidos y cualquier sanción o lesión, nos podría incluso dar problemas para cumplir la norma federativa de fichas”, avanza Alberto Parras.