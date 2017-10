Pep Bruno abre una nueva temporada del programa 'Jueves de Cuento'

El programa 'Jueves de Cuento' estrena esta tarde una nueva temporada con una sesión a cargo del contador Pep Bruno. La actividad, que comienza a las 19 horas en la Casita de los Cuentos Eva Ortiz, se dirige a un público infantil y juvenil. La entrada es libre hasta completar aforo.

"Se trata de una de las propuestas que impulsa la Biblioteca Municipal Almudena Grandes para el fomento de la lectura, la narración oral y, en definitiva, para acercar los libros y la literatura a la población, en este caso, jóvenes y adultos", explica la concejala de Cultura, Sagrario Bravo.

Cine en el EJE

De cara al fin de semana, continúan las proyecciones en el Espacio Joven Europeo (EJE). Por un lado, el Ciclo de Cine 'Distopías' se despide este viernes, 27 de octubre, a las 20:30 horas, con 'Melanie: The Girl with All the Gifts', cuya protagonista, Sennia Nanua, fue reconocida con el premio a la Mejor actriz en el Festival de Sitges de 2016.

Por otra parte, la cartelera comercial ofrece dos títulos relacionados con la celebración de 'Halloween'. El viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre, a las 18 horas, se puede ver en la sala del EJE la película de animación 'El pequeño vampiro' (todos los públicos). Además, el sábado y el domingo, a las 21 horas, se proyecta 'Inside' (no recomendada para menores de 16 años).

Las entradas, con Tarjeta Ciudadana, es de 3 euros para los adultos y de 2 euros para el público infantil y, sin este documento municipal, las localidades cuestan 3,80 y 2,45 euros, respectivamente. Se pueden adquirir con antelación en la web municipal (pinche AQUÍ) y en los cajeros ciudadanos, o bien, el mismo día, en taquilla, una hora y media antes del inicio del pase.