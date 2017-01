Rifan una casa en Humanes con papeletas a cinco euros... y nadie gana

Después de casi un año de venta de papeletas, el pasado 22 de diciembre se celebró la rifa de una casa de pueblo en Humanes. Esta iniciativa de Blas Pulido y su hija Patricia, propietarios de la vivienda, ha acabado en agua de borrajas. Al menos para los que, animados por las papeletas económicas –cinco euros, y 50 céntimos más si se compraban por internet– soñaban con hacerse con una casa de pueblo valorada en 35.000 euros.

Sin embargo, en el sorteo realizado ante notario resultó ganador el número 57.844. ¿Quién fue el agraciado? Pues nadie, porque esa papeleta fue una de las miles que quedaron sin vender, y eso que estaban a disposición de los interesados en numerosos comercios de Guadalajara e incluso de la Comunidad de Madrid.

“Después de todo calculamos vender unas 3.000, pero al final fueron 2.000, lo que no impidió que siguiéramos adelante con el sorteo tal y como nos habíamos comprometido”, explica Patricia Pulido. Porque, como recuerda, el sorteo iba a seguir adelante “vendiéramos 100 o 30.000”. Eso significaba que, de igual forma, la rifa sería definitiva con el primer número que saliera, independientemente de que se hubiera vendido o no”. Sin embargo, a medida que avanzaban los meses se daban cuenta de que era difícil vender todo lo previsto, “porque la gente no se fía, y eso que salimos en muchos medios y televisiones”.

Con todo, esta familia ha logrado recaudar 13.000 euros, de los que, asegura Pulido, “7.000 se los llevará Hacienda, aunque inicialmente nos habían dicho que sería el 20 por ciento de lo recaudado”. Por ello, afirma que ha recurrido esa retención. De cualquier forma, asegura que, de haber vendido todo lo esperado, la recaudación habría rondado los 33.000 euros, muy cerca del precio en el que estaba valorada la casa.

Así las cosas, aunque parece que el padre y la hija propietarios de la casa han obtenido beneficio de esta aventura, ella lo niega. “Espero que podamos cubrir los gastos, pues nos hemos gastado 2.500 euros en un abogado, otros 2.500 en el informático y tenemos otros gastos que contabilizar”.

Todo ello hace que Patricia Pulido se plante y no quiera intentar sortear nuevamente la casa de Humanes. Y eso que le ha llamado “mucha” gente para que les ayude a rifar sus propiedades. “O te lo montas muy bien y vendes muchas papeletas, lo que supondría dedicarte a ello de forma plena, o esto no es un negocio”, asegura la propietaria de la casa.

Esta primera subasta de una vivienda que se realiza en Guadalajara ha tenido que superar otros muchos obstáculos para llegar al sorteo final.

Inicialmente, la intención era hacer coincidir la rifa con los números del Gordo de Navidad, al no contar con la autorización de la Dirección General del Juego de Madrid. También, durante el último año han pasado por el despacho de hasta siete abogados, registros, notarios... Asimismo, al ser la tasación de la casa de pueblo de 35.000 euros, no se podían vender papeletas que superasen en conjunto una cantidad cinco veces superior.

Para evitar cualquier problema legal, la familia abrió la página web http://estacasaesunaganga.es/, desde la que facilitaron toda la documentación relativa a la casa, como las escrituras, la información catastral, la cancelación de la hipoteca o el certificado de Hacienda, entre otros documentos. También había fotografías del interior y el exterior, y posteriormente a la fecha de la rifa, se subieron las actas notariales, un video del sorteo y, por supuesto, el número ganador.