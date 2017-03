Sale a la luz 'Los héroes de Hueva', la verdadera historia de un accidente aéreo

Con gran alegría es recibida la noticia en la villa calatrava de Hueva, estando contentas sus gentes, con la salida a la luz pública del libro Los Héroes de Hueva, editado y escrito por Gustavo Domenech, un joven dinámico. Me contaba que un día se levantó y dijo: “Hoy voy a escribir un libro sobre la historia verdadera del accidente del avión de transportes americano que se estrelló en Hueva la noche de San Agustín del día 28 de agosto de 1973. De esto hace ya casi 44 años. Un avión de carga C-141 de Transportes de las Fuerzas Americanas se estrelló, falleciendo 24 ciudadanos americanos. Sólo se salvó una persona, que hoy todavía vive, William H. Rayen. Qué noche aquella tan mala para todo el pueblo de Hueva, que se volcó para poder salvar a más gente.

El libro es una joya de verdad por todos sus datos, no como otros publicados sobre este accidente. Gustavo Domenech, aparte de patearse todo el Pentágono, también ha consultado a los que acudimos en primer lugar al sitio del accidente, William H. Ray; Antonio Beas y el que suscribe esta crónica. No quita ni pone nada, en el libro figura lo que fue, sacado de primeras fuentes, de los propios familiares en EE.UU. del Pentágono, de la prensa Española y extranjera. Nueva Alcarria aporta también su granito de arena, ya que se copian muchos escritos de la misma que yo como cronista mandé y algunas fotos también.

El día 20 de octubre del año 1973, en el Ayuntamiento de Hueva, se celebró un acto de reconocimiento al pueblo donde se entregaron al alcalde un pergamino de agradecimiento y después sendos diplomas de gratitud a Antonio Beas y Víctor Martínez. El superviviente nos hizo entrega de dos relojes, uno para cado uno (hoy sus fotos están en el libro y todo este acto.) Asistieron al mismo, autoridades españolas y americanas.

Ya, una vez en el Hotel en Madrid camino de EE.UU Ray me decía “qué buenas cualidades tiene el pueblo español”. “Lo recibido en Hueva, esas muestras de cariño... A mi mujer le hubiese gustado mucho, una pena que no hicimos el viaje juntos. Da a toda la familia muchas gracias Víctor, por el cariño que he recibido de todos ustedes”. Qué bonitas palabras de despedida, se le notaba un poco asustado y muy agradecido en especial. No tenía prisa, estaba a gusto con uno de sus salvadores ese día en el Hotel en Madrid.

No puedo pasar por alto unas letras del autor del libro Gustavo Domenech, “Los libros y sus historias son inmortales, ahora vuestra historia lo es también. Por siempre honrados y recordados. Y de alguna forma yo estaré unido a vosotros para siempre”. Querido lector, qué bonito es que te recuerden sin pedirlo, después de cuarenta y cuatro años. Se han realizado dos ediciones, en español e inglés.

De su paso por la villa de Hueva del teniente Whullian Ray, a parte del día del accidente y del día 20 de octubre de ese mismo año, volvió el mes de septiembre del año 2015 con una visita a “sus salvadores” como él decía y en especial a sus gentes. Él mismo fue muy bien acogido y recibido, le llamaban “el americano”. No ha sido olvidado por los ovenses. Qué buena acogida, te esperamos Bill.

Adelanto en Nueva Alcarria, que si vivo, tengo pensado llevar adelante un gran homenaje en Hueva en honor de todos los fallecidos, si los familiares quieren, ya que ahora hay contacto con ellos, cuando se cumplan los 50 años del siniestro.