"Si tuviéramos más agua en el Tajo, tendríamos más industria y más puestos de trabajo "

La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, está viviendo un fin de año ajetreado. La semana pasada, tras la reunión del Gobierno regional con el Ministro de Fomento, volvieron a salir a la luz temas como el rescate de las autopistas de peaje o la autovía de La Alcarria. Además, está íntimamente implicada en una lucha para conseguir que haya justicia con el trasvase.

El pasado viernes puso sobre la mesa la posibilidad de utilizar la R2 como carretera de circunvalación de Guadalajara. ¿De dónde surge esa propuesta?

Es una idea que ha salido al hilo del rescate de las radiales. En Guadalajara había un proyecto para construir una variante sur que empezaba en los Santos de la Humosa, con varios kilómetros. Ahora, teniendo en cuenta las circunstancias económicas y que se tarda mucho en hacer estos proyectos, ésta podría ser una opción mejor. De hecho, ya hubo en su día un informe medio ambiental del ministerio en el que se ponía la R2 como alternativa a la variante. Se lo pusimos al ministro de Fomento como una posibilidad porque entendemos que hay que utilizar las infraestructuras que ya tenemos.

¿Se puede ser optimista con el proyecto?

No lo sé. Se lo propusimos al ministro, que tiene muchas peticiones sobre las radiales, pero nos dijo que todavía no quiere liberar todas las radiales. Lo que pasa es que en este caso ayudaría a ahorrar millones de euros en construir la variante. Creo que hay que aprovechar la oportunidad .

Además serviría para impulsar el desarrollo del Corredor del Henares.

Todavía quedan municipios con suelo industrial en el Corredor que están más cerca de la R2 que de la nacional. Serviría para facilitar el tráfico de camiones y para generar desarrollo. Además es que en la R2 hay una conexión con Azuqueca que todavía no está terminada. Hay un tramo de unos 800 metros que tendría que construirse y que evitaría dar mucha vuelta de Meco a Azuqueca

Otro tema del que se habló con el ministro fue la autovía de la Alcarria.

Éste es un proyecto que viene de lejos. Se llegó a un acuerdo por el que la Junta se quedaba con la carretera entre Cuenca y Albacete y a cambio el Gobierno de España se quedaba con el proyecto de autovía entre Guadalajara y Tarancón. En estos años la Junta ha hecho el mantenimiento de la autovía del Júcar, redactó un proyecto e incluso llegó a licitar dos tramos de la autovía que luego rescindió el Gobierno de Cospedal. Ahora mismo estamos retomando ese proyecto y le pedimos al Ministerio, después de diez años sin hacer nada, que nos sentemos a hablar del proyecto. Nosotros creemos que debe existir una conexión entre Guadalajara y Tarancón. Por eso nos hemos emplazado a hablar dentro de seis meses con él.

Ese plazo de seis meses para tomar una reunión se lo dieron ustedes o se lo han dado ellos.

Salió en la reunión. Nosotros lo que queremos es ver qué intención tienen ellos. Creo que somos sensatos. Sabemos los tiempos en los que estamos, lo que cuesta un kilómetro de autovía y los niveles de circulación que existen. Estamos dispuestos a repensar las infraestructuras para que se hagan. Si al final una autovía va a tardar 20 años en llegar, preferimos tener una carretera y que a lo largo de los años se convierta en autovía.

Hablando de carreteras, hace poco han presentado un proyecto que pretende conjugar el desarrollo sostenible y el mantenimiento de carreteras

Hemos firmado un convenio marco con la catedra de medio ambiente de la Universidad de Alcalá. Aquellos proyectos que estén investigando sobre desarrollo sostenible y que puedan ser utilizados en la consejería de Fomento, serán aplicados en fase de prueba. En lo que ya están trabajando es en usar un vinagre de madera como alternativa a los glifosatos. Nosotros queremos eliminar el glifosato, pero hay que tener una alternativa, porque ahora mismo los herbicidas son necesarios para garantizar la seguridad de las carreteras. Por eso empezaremos a experimentar en primavera con este vinagre de madera, con el que somos bastante optimistas. Si funciona, lo que haríamos con la universidad es patentarlo y fabricarlo. Estamos encantados con este proyecto, porque abre la posibilidad de colaborar en muchas más cosas, como depuradoras verdes para pequeños municipios o en el uso de neumáticos y asfalto reciclados en carreteras. Estamos satisfechos porque, además, esto nos permite hacer más kilómetros de carretera con el mismo presupuesto.

Qué curioso, antes se asociaba la sostenibilidad con el encarecimiento de costes.

Antes sí, pero hoy en día existe la posibilidad de ahorrar mientras contribuyes al medio ambiente. Nos hemos impuesto ser sostenibles como método de trabajo. Hay empresas que nos dicen que últimamente somos la comunidad que más carreteras verdes está haciendo.

¿Hay alguna de esas carreteras verdes en la provincia?

Todavía no, pero alguna habrá. Hay carreteras, como la de Peñalén a Poveda, en la que no se ha podido hacer porque había que construirla completamente nueva.

A parte de esa carretera, ¿hay alguna otra que vayan a hacer de forma inminente en la provincia?

Para el año que viene vamos a hacer la de Peralejos, que es otra carretera que llevaba 20 años sin que se hiciera ningún arreglo. Va a quedar muy bien integrada en el entorno porque tendrá barreras de madera en vez de biondas.

Y donde nunca dejan de trabajar es sobre los trasvases. Están abordando el tema con mucha energía.

Ahora ha cambiado muchísimo el panorama. Yo soy optimista porque veo que hay unas circunstancias muy distintas a las de hace 15 o 20 años. Por un lado, somos más conscientes medioambientalmente. Nos hemos dado cuenta de que no podemos seguir esquilmando el río Tajo. Ese es uno de los factores más importantes que va a contribuir a que poco a poco nos vayan dando la razón.

También han encontrado un fuerte apoyo en el informe que hicieron los europarlamentarios sobre el estado del río

Viene a hablar de lo mismo, de medio ambiente, sostenibilidad y de las condiciones del río. Nos dice que no puede seguir en esa situación y que la planificación hidrológica que se ha hecho en el Tajo y en el Segura no está bien. Por un lado, el Tajo se somete a una situación demencial de tasar el agua máxima que puede llevar. Todo el agua que esté por encima de ese caudal de 400 hectómetros cúbicos que ellos llaman mínimo se convierte en excedentario y se puede trasvasar. Por eso ese caudal de 400 hectómetros cúbicos no es mínimo, es constante. El informe de los europarlamentarios, lo que nos dice, es que eso de llevar siempre una cantidad constante de agua está destrozando el río. No es lógico que un río lleve siempre la misma cantidad de agua, en invierno y en verano. Por otro lado, dentro del informe se hace referencia al déficit que tiene el Segura, que no se dice con qué se cubre, pero todos sabemos que es con agua del Tajo. Pues bien, el informe dice que ese déficit se debería cubrir con métodos alternativos, como las desaladoras.

Además, es un agua que cada vez sale más barata.

Cada vez es más competitivo. Es imposible que se acerque al precio del agua del trasvase, que es casi regalada, pero sí es parecido al de otros sistemas que se usan, como los pozos. Esa equiparación de precios hace que la razón esté cada vez más del lado de Castilla-La Mancha. Es que tienen el mar al lado y 300 hectómetros cúbicos, que es lo que se trasvasa al año, no tienen incidencia en el Mediterráneo, pero es una barbaridad para los pantanos y el río Tajo.

Lo malo es que el informe de los europarlamentarios no es vinculante.

No, pero nosotros hemos recurrido los planes hidrológicos. Vamos a pedir que se revisen y, con ese informe encima de la mesa, esperamos que sólo sea cuestión de tiempo... Es que los europarlamentarios, cuando les dimos los informes que tenemos, se quedaron perplejos. La situación del Tajo es algo que se ha callado durante muchísimos años. El ciudadano de pie no termina de ser consciente de cuál es la injusticia a la que se está sometiendo al río.

Además del progreso del que se priva a la provincia.

El agua genera mucho desarrollo y puestos de trabajo. El Corredor del Henares no sería lo mismo si no tuviera agua en cantidad y calidad. Seguramente, mucha de la gran industria del Corredor no estaría aquí si no tuviéramos la MAS. Si pudiéramos tener más agua en el Tajo, seguro que tendríamos más industria y más puestos de trabajo.

A veces, cuando se habla del trasvase, da la sensación de que la Confederación Hidrográfica del Tajo trabaja de una forma demasiado... opaca.

Hay datos que pedimos a la confederación y cuesta bastante que nos los proporcione. Se ha quedado una red muy compleja en torno al Tajo. Por eso hemos pedido más transparencia y estar presentes en esas comisiones en las que se deciden los trasvases. Ahora nos enteramos de los trasvases por una nota de prensa o por el BOE. Queremos estar en esas reuniones, aunque sea sin voto, pero por lo menos poder tener voz y saber qué trasvases se aprueban y bajo qué circunstancias. No es sólo que sea opaco, es que es un sistema caduco. Hoy en día construir una infraestructura que cuesta tanto, que todavía no está amortizada, que requiere de seguridad y vigilancia... Es algo absurdo existiendo desaladoras.

¿No da la sensación de que la CHT parece más la Confederación Hidrográfica del Segura que la del Tajo?

Sí. Se lo hemos dicho en alguna ocasión. Es un sistema injusto, pero no sólo eso. Ni siquiera nos construyen las insfraestructuras que nos prometen. La tercera conducción de la MAS está muerta de risa en el cajón.

También dieron a conocer hace poco un informe en el que se revelaba que la capacidad de los embalses es menor de lo que se cree.

Sí. A lo largo de los años se han ido acumulando sedimentos en la base del pantano. Se han hecho varios estudios y se calcula que hay un 10 por ciento menos de capacidad nominal. Le hemos enviado ese informe a la CHT y... no hemos recibido respuesta. Nos basamos en estudios de la Universidad, pero la confederación no quiere darse por aludida.

¿Cómo de preocupante es la situación?

Estamos en un punto en el que hay que hacer una reflexión muy seria, pero no sólo en Guadalajara, también en Murcia. Allí están teniendo un problema muy serio con la invasión de algas y medusas. Se están plantando tantas hectáreas y usando tantos productos que tienen un problema de contaminación muy serio. Estamos en un momento oportuno para que el Ministerio de Agricultura se replantee todo esto. Ahora mismo, el sector del turismo en Murcia está realmente preocupado por las consecuencias del exceso de cultivos. La situación es muy dramática, aunque el ciudadano no es consciente porque abre el grifo y sale agua, pero si terminamos matando el río Tajo nos vamos a encontrar en una situación muy complicada en cuanto a abastecimiento. Además, desde que existe el trasvase, la aportación pluviométrica en la cabecera se ha reducido un 50 por ciento. Somos una región seca y cada vez más. Corremos el riesgo de desertizarnos.

Y eso con una sensación constante de que pasan cosas ‘raras’, podríamos decir.

Han pasado muchas cosas. En el Consejo Nacional del Agua hubo que votar todos los planes hidrológicos juntos, algo que es absurdo. Si se hubieran votado por separado, algunos representantes habrían votado contra el del Tajo, pero no se permitió. Tenemos la sensación constante de que nos hacen trampa. Es que cuando se aprobó la lámina de 400 hectómetros, hubo un comunicado de prensa y un certificado del Ministerio en el que se decía que, al haberse alcanzado el volumen de 900 hectómetros cúbicos en los embalses, se establecía la lámina de 400, pero aún con eso, el Ministerio se saltó sus palabras y siguió trasvasando. El año pasado, uno de los trasvases tampoco cumplió con el límite de 336. Aprovecharon el sistema de bombeo entre Entrepeñas, Buendía y Bolarque y estuvieron bombeando el agua durante varias horas, tomando mediciones en varios puntos, para que la suma diera un poquito por encima. El volumen fue suficiente durante dos horas. Pasadas esas dos horas, el volumen era menor. Tenemos una gráfica que lo demuestra. Por eso está recurrido y no tenemos duda de que nos darán la razón.

¿Es el objetivo erradicar por completo los trasvases?

Queremos que exista un plan para que, de forma progresiva, no se dependa tanto de los trasvases. El Segura reconoce que tiene un déficit de 400 hectómetros cúbicos, pero permiten la plantación de nuevos regadíos, de resorts, de campos de golf... Y mientras, aquí lo tenemos complicado para conseguir un informe positivo de la Confederación para instalar nueva industria. Costó años obtener permiso para abrir una empresa de champiñón.

Tampoco se habla mucho de la despoblación que la falta de agua y de desarrollo provoca en la cabecera del Tajo.

En nuestra provincia, un pueblo de 2.000 habitantes ya es grande y por eso nos parece que la Alcarria no está despoblada, pero esa no es la realidad. Hay un problema de recursos y agua que no se está atendiendo.

¿No le da la sensación de que la ciudadanía todavía no se ha concienciado de la situación?

Lo que me da más rabia es que no haya unidad entre las fuerzas políticas. Me da rabia los que no se mueven porque están rendidos a los intereses de unas siglas políticas. Es que no están luchando por su tierra. En otras regiones todos los partidos se unen para luchar por los intereses de su región, pero aquí hay alguna fuerza política que no se une para luchar por los derechos del agua. Si estuviéramos todos unidos, la gente entendería que no es una lucha de partidos políticos, si no la lucha de una región por su recursos.

Recientemente ha mantenido también una reunión con el Estado y otras comunidades sobre vivienda. ¿Alguna noticia que pueda adelantar?

Se habló de muchas cosas, pero dimos una idea que parece que ha gustado a otras regiones. Antes, con los planes estatales de vivienda, no podían acceder a la parte de rehabilitación las casas que no fueran bloques de edificio. Ahora eso se va a cambiar, pero existe una deuda histórica con el medio rural y hemos pedido que se haga un programa específico con fondos adicionales para los pueblos. Las casas tienen que estar arregladas para que la gente quiera ir a su pueblo.