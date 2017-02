Suspendida por el tiempo la observación astronómica del sábado en Valdenazar

A los astrónomos y aficionados a esta rama de la ciencia no les amilana casi nada cuando se trata de salir al campo a observar el firmamento. Ni las temperaturas gélidas, que se combaten con abrigo. Ni mucho menos los calores tórridos. Ni tan siquiera los días ventosos, que aceptan con deportividad. Pero no son infalibles. Hay algo a lo que no pueden hacer frente. Y es la lluvia y las nubes. Son sin ningún género de dudas los peores aliados de la astronomía y los telescopios. “Hemos esperado hasta última hora con la esperanza de que cambiasen los frentes, pero parece ser que las plegarias no han surtido efecto”, explican desde el Aula Municipal de Astronomía de Yebes (AstroYebes).

A estas horas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica para este sábado 11 de febrero en la ciudad de Guadalajara y alrededores un 100% de probabilidades de cielos cubiertos y chubascos entre el mediodía y la medianoche. Así que AstroYebes y el Ayuntamiento de esta localidad se han visto obligados a suspender la sesión nocturna que se iba a celebrar a partir de las nueve de la noche de ese día desde el Punto de Observación Astronómica del bosque de Valdenazar. “No tenemos margen de error, así que no podemos mantener la convocatoria a riesgo y ventura con ese porcentaje tan elevado de riesgo de precipitaciones, lo que hace que ni tan siquiera nos atrevamos a montar los telescopios”, aclaran los organizadores. Precisamente, esta cita iba a servir de estreno del material que ha adquirido AstroYebes para esta actividad y que consiste en un telescopio reflector Maksutov y un tubo Dobson, además de binoculares astronómicos, a los que hay que añadir otro catadióptrico.

Más de 7.000 personas se habían interesado en las redes sociales por el calendario y las fechas de las observaciones astronómicas que se van a suceder de aquí al mes de agosto. Decenas de usuarios han compartido incluso la información, lo que multiplica su impacto comunicativo. Conscientes del interés que había despertado esta cita de AstroYebes y Academia Aprender de Guadalajara se ha decidido, de acuerdo con el Ayuntamiento de Yebes, el traslado de la actividad al sábado siguiente. “No podíamos defraudar las expectativas que se habían creado en esta `primera cita, aunque las causas sean ajenas a nuestra voluntad”, explican los organizadores. Así pues, la nueva fecha será el sábado 18 de febrero a la misma hora y desde el mismo sitio: nueve de la noche y en el Punto de Observación Astronómica de Valdenazar, en las proximidades del campo de golf de Valdeluz, con una Luna creciente mucho más propicia que la llena que iba a haber pasado mañana.

Los organizadores lamentan los contratiempos que pueda ocasionar este cambio y confían en que la respuesta de los aficionados sea similar a la del pasado agosto para observar las Perseidas.