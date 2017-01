Un total de 255 pacientes de Guadalajara han recibido tratamiento contra la Hepatitis C

Un total de 1.752 pacientes con Hepatitis C han iniciado tratamiento con los nuevos antivirales de acción directa en los hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) desde el inicio del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, en abril de 2015.



Cerca del 95% del total de los pacientes tratados están alcanzando el objetivo terapéutico de eliminar el virus de forma permanente, según la evaluación realizada por el SESCAM sobre la utilización de estos antivirales con pacientes en tratamiento activo desde abril de 2015 y julio de 2016.



Según este mismo estudio, el 64% de los pacientes que han iniciado tratamiento son hombres y la edad media está en los 56,14 años. El 41% de los pacientes tratados están dentro del estadio más avanzado de la enfermedad --con una fibrosis de hígado de grado 4, el máximo--, y otro 51% pertenecen a los grados 2 y 3. Además, un 8% de los pacientes atendidos pertenecen a estadios de fibrosis menos graves, con grado 0 o 1.



La distribución por provincias de los pacientes que han iniciado tratamiento es de 286 pacientes en la provincia de Albacete; en Ciudad Real, 511; en Cuenca, 185; 255 en Guadalajara; y en la provincia de Toledo, un total de 515 pacientes.



La adecuación de los tratamientos se ha hecho conforme a los criterios del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, lo que ha garantizado la equidad de acceso de los ciudadanos a estos medicamentos.



La introducción intensiva en la terapéutica de los nuevos medicamentos antivirales directos de alto coste ha tenido un impacto presupuestario muy importante en las cuentas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que desde el inicio del Plan Estratégico ha destinado más de 46 millones de euros a su financiación.



La Consejería de Sanidad destaca la gran labor llevada a cabo por los profesionales implicados en el desarrollo del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C ya que a las actividades multidisciplinares de diagnóstico y tratamiento, han añadido el registro los datos de los pacientes para que con el conocimiento generado sobre los resultados de la terapia con antivirales se puedan definir futuras estrategias.