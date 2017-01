Una campaña insiste en la importancia de recoger los 3.300 kilos de excrementos caninos

Cada día se generan 3.300 kilogramos de residuos de los 11.000 perros que, aproximadamene, tiene Guadalajara capital. La diferencia entre que éstos estén en la vía pública o no depende de ti. Éste es, a grandes rasgos, el mensaje que pretende transmitir la nueva campaña del Ayuntamiento de Guadalajara, junto a la UTE de limpieza, Valoriza-Gesum, para sensibilizar a la población de la importancia de mantener limpias de heces, entre todos, nuestras calles y parques.

El alcalde capitalino, Antonio Román, ofreció los datos de la nueva campaña, cuyo mensaje se difundirá especialmente a través de la distribución de dípticos informativos. ‘No tienes excusa, ¡recógelo!’ es su lema, apelando a la responsabilidad individual de cada propietario de perro. “Es lamentable que haya propietarios que no las recojan porque están perjudicando a su propio vecino, al niño que va al parque...”, criticó el primer edil. De hecho, es una de las cuestiones que más quejas genera por parte de los ciudadanos ya que genera “suciedad, una pobre imagen, malos olores, entorpecen la propia tarea de limpieza y pueden ser un foco de enfermedades”.

Hay que recordar que existen dos ordenanzas municipales, la de Tenencia y Protección Animal, y la de Limpieza, Estética e Higiene Urbana, que regulan tanto el cuidado de las mascotas, como la obligatoriedad de los dueños de recoger sus heces cuando las depositen en espacios públicos.

Las ordenanzas lo indican claramente. “El dueño del animal deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que éste ensucie las vías y espacios públicos. También deberá cuidar que no orine ni defeque en lugares destinados al tránsito d epersonas. En caso de inevitable deposición, el responsable deberá hacer que el animal defeque en los imbonarnales de la red de alcantarillado o en la clzada junto al bordillo”. En cualquier caso los responsables deberán limpiar la vía si fuera necesario.

El incumplimiento de estos artículos conllevará una sanción de entre 100 y 1.500 euros en función de la gravedad de la acción y de la recurrencia, es decir, la sanción se elevará si el infractor ha cometido los mismos hechos varias veces.

En 2015 fueron sancionadas 80 personas por infringir estas ordenanzas en lo relativo a recogida de excrementos. En 2016 la cifra se elevó hasta los 135, con un crecimiento del 80 por ciento.

El director general de Valoriza, Antonio Gutiérrez, recordó por su parte que la falta de civismo ha llevado a otros ayuntamientos, como el de Madrid, a indicar expresamente que las bolsas no eran aptas para el uso humano, ya que muchas personas se llevaban los rollos enteros de las mismas y las utilizaban, incluso, para guardar comida.

¿Por qué recoger las heces de tu mascota?

- Porque son un importante foco de infecciones. Especialmente si se depositan en un parque, donde puedan jugar niños, resultan un verdadero problema.

- Porque entorpecen la limpieza viaria.

- Porque producen mal olor.

- Porque debemos concienciar a los más pequeños sobre la importancia de la convivencia y respeto entre todos.

- Porque dan una mala imagen de nuestra ciudad, tanto para sus residentes como para los visitantes.

- Porque son una muestra de incivismo. De hecho, pueden ocasionar consecuencias negativas como resbalones cuando los viandantes no las ven y las pisan o cuando se ocultan bajo hojas de árboles caídas al suelo, especialmente en otoño.

- Porque es una muestra de cariño a las mascotas. Cuidarlas supone también recoger sus excrementos de las vías. Contribuye a que otros vecinos no vean a los animales como ‘culpables’ de esa acción y, de hecho, no lo son, sino sus propietarios.

- Hay que recordar, por tanto, salir a la calle siempre provistos de bolsas para excrementos.

- Utilizar los sanecanes (que son papeleras para perros) existentes en la ciudad.

- O, en su defecto, depositar los restos en el contenedor de basura orgánica o papeleras.

- Hay que recordar, también, que guadalajara cuenta con 15 pipicanes (zonas habilitadas para que los perros hagan sus necesidades que deben ser también recogidas) y 73 sanecanes