Valmaña acusa a Page de "hacer campaña para sus intereses particulares y los de su partido"

La diputada nacional del PP por Guadalajara, Silvia Valmaña, ha subrayado hoy en el transcurso de una rueda de prensa que mientras Mariano Rajoy está gobernando y trabajando para solucionar los problemas de los españoles “Page, el presidente que perdió las elecciones en Castilla-La Mancha, se dedica a hacer campaña para sus intereses personales y los de su partido”.

“Cuando el incremento de las listas de espera en el hospital de Guadalajara y en los del resto de los hospitales de la región es incesante; cuando no tenemos presupuestos y cuando las ayudas emergencia que están concedidas, no están pagadas todavía, la única obsesión de Page es intentar pintar algo en el PSOE nacional porque tener a Cospedal en Castilla-La Mancha le pone de los nervios ya que sabe que con ella los socialistas van a perder de nuevo las elecciones”.

En este sentido, ha destacado los vaivenes que ha dado y está dando Page para conseguirlo ya que “le da igual que ahora sea paseando a Susana Díaz por Azuqueca o que antes fuera con Pedro Sánchez, con el que hacía la yenka porque una vez le apoyaba y otra le criticaba. Page solo busca su interés personal y su supervivencia política y los problemas de los castellano-manchegos en general y los de los guadalajareños en particular le importan muy poco”, ha afirmado

Durante la rueda de prensa, Valmaña ha informado de varias medidas adoptadas en el último Consejo de Ministros como la liberalización de la estiba, la ampliación e inclusión de cuatro nuevas cualificaciones profesionales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, el reglamento de Control de Precursores de Drogas, el de Explosivos o la concesión de la nacionalidad española al político venezolano Lester Javier Toledo debido a la persecución política que vive en su país.

Un engaño más de Page: La Junta no invierte en el Castillo de Cifuentes porque quien invierte en realidad es la Unión Europea

Durante su intervención Valmaña también se ha referido al anuncio de que la Junta va a invertir 400.000 euros en el Castillo de Cifuentes. “Nada me gustaría más. Ni a mí, ni a los cifontinos. Es más, Page y el PSOE se lo deben a Cifuentes, por frustrar la posibilidad de que el Castillo ya estuviera restaurado. Pero es una burda mentira. No invierte nada, porque no hay ni un euro presupuestado en el capítulo de inversiones. Bienvenidas sean las inversiones en conservar el patrimonio de Guadalajara, pero serán bienvenidas cuando vengan”.

En este sentido Valmaña ha informado de que “quien invierte es la Unión europea, y no en arreglar el castillo, ojalá fuera así. Se trata del Plan de Garantía Juvenil, lo que es muy importante en sí mismo. Y lo que no se entiende es por qué se quiere vender como lo que no es. Y puestos a hablar de transparencia, nos gustaría conocer el proyecto, en qué consiste, qué cantidades se van a dedicar a la formación de los jóvenes y a cuántos se les va a proporcionar formación y empleo durante cinco meses”.

Por eso, Valmaña no ha dudado en calificar los anuncios de Page como “propaganda sin alma” porque “se limita a utilizar los recursos económicos que el Gobierno del Partido Popular negoció y obtuvo del Fondo Social Europeo, del Plan de Garantía Juvenil y encima lo hace tarde y mal, y crea expectativas que luego no se pueden cumplir”.

“De momento, todo lo que se ha anunciado en estos casi dos años de desgobierno socialista de Page ha sido una mentira y una estafa. No se han ejecutado las partidas destinadas al hospital, ni a ninguna otra infraestructura. Eso sí, anuncios se hacen a bombo y platillo y luego todo queda en agua de borrajas. No se sacan las convocatorias, no se ejecuta y no se paga” ha afirmado también.

Valmaña ha concluido denunciando que “en el año 2016 hubo muchos trabajadores de entidades colaboradoras del gobierno de Castilla La Mancha que estaban atendiendo los recursos que son competencia y obligación de Page y esos trabajadores estuvieron meses sin cobrar. Si eso es la política social de Page, más nos vale no tener que “beneficiarnos” de la misma, porque con recuperaciones como la que nos ofrece, el bienestar social va a acabar muerto y enterrado en Castilla La Mancha”.