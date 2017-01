¿Y sus sueños eran?

Hay algo en La la land que suena a autojustificación. Y cuidado que vienen spoilers. Es probable que actores, directores y hasta guionistas del starsystem de Hollywood hayan tenido que sacrificar mucho para lograr el reconocimiento. ¿Qué la película podría leerse como una crítica a eso mismo? Pues también, si no fuera por esa sonrisa final que se dedican los personajes de Emma Stone y Ryan Gosling. Esa sonrisa que no sería tal si fueran conscientes de cuánto han perdido ambos por alcanzar sus sueños.

No es la primera vez que Damien Chazelle habla sobre el precio del éxito. Mucho más contundente fue en su mensaje en Whiplash, más intensa, aunque excesivamente esquemática.

En esta ocasión, la trama sigue a dos jóvenes. Ella, una aspirante a actriz. Él, un apasionado del jazz clásico que aspira a abrir su propio club. Como es lógico, se enamoran, pero claro, ese amor será puesto a prueba por sus propias aspiraciones y por la posibilidad de cumplirlas. A partir de ahí es el espectador quien debe preguntarse qué es más importante en esta vida. Los futbolistas millonarios, grandes actores y empresarios de éxito suponemos que lo tendrán claro. Los pobres ciudadanos de a pie que dan gracias por sus pequeñas alegrías cotidianas también, aunque esta última postura sea difícil de aceptar por la sociedad capitalista que nos ha parido.

El género musical es la excusa para contar esta, por otro lado, no demasiado original historia. Y lo más de agradecer es la apuesta que Chazelle ha hecho por el “minimalismo” frente a la megalomanía de otros musicales que han visto la luz en la última década. El director ofrece piezas coquetas en las que predominan los planos secuencia más que las multitudinarias coreografías o los grandes despliegues de medios. Por un lado, eso permite al espectador conectar mejor cada pieza musical con la trama de la historia. Por otro, cuanto más simple es el juguete, más fácil es identificar aquellas partes que no funcionan... y no todo en La la land funciona.

La nueva sensación de Hollywood podría haber sido un largometraje simpático, de esos que dejan el ritmillo en el cuerpo. Sin embargo, esa necesidad de trascender, de convertir la fantasía en drama, hace chocar forma y fondo, frustrando todo el conjunto: ni tan buena para ser un drama ni tan alegre como para justificar el tono superficial que impera durante el 80 por ciento de la película.

LO MEJOR

La simpatía de la primera mitad del metraje, la inocencia de unos números musicales centrados en los personajes principales.

LO PEOR

El giro dramático de la recta final, previsible y falto de profundidad, aunque el último encuentro en el club de jazz entre Gosling y Stone sí funcione.

La la land (2016)

 Dirección y Guión: Damien Chazelle.

 Reparto: Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend, Rosemarie De Witt, J.K. Simmons, Finn Wittrock