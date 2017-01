David Ruiz, el premio 'Chapa de Oro 2016' lleva el nombre de Yebes por toda España

David Ruiz Remón ha sido el ganador del premio ‘Chapa de Oro’ en la edición de este año, título que le acredita como mejor jugador de Fútbol-Chapas de España en 2016. La elección se realizó a partir de los votos emitidos en las últimas semanas por los jugadores de los clubes de la Liga de Fútbol-Chapas que tomaron parte en el último Campeonato de España por equipos, que se disputó el pasado mes de noviembre en Cáceres y que se expresaron a través de diferentes foros, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Con un total de 267 votos, el jugador oriundo de Yebes encabezó la clasificación final, por delante del madrileño José Rodríguez, que obtuvo 192 puntos, y el valenciano Adrián Iborra, que recabó 121 apoyos. El Ayuntamiento de Yebes ha felicitado a David Ruiz por esta distinción, que es “el reconocimiento a la ilusión, el tesón, la capacidad de superación y el sacrificio”, en opinión de Miguel Cócera, alcalde de este municipio.

A la vista del balance final, 2016 ha sido sin ningún género de dudas el año de la confirmación del yebero como un “referente y figura indiscutible” de este singular deporte. En el que cosechó victorias tan meritorias como los Open de Madrid, Cáceres, Fuenlabrada y Valdemorillo, además del primer puesto en la Copa Comunidad de Madrid y el galardón de la Supercopa de España, a los que hay que sumar los títulos de campeón de la Liga FC Tour y el primer puesto en el ranking de jugadores de la Comunidad de Madrid. En esta último temporada, el recién elegido mejor jugador nacional de fútbol-chapas recuperó el cetro que ya obtuvo en 2014 de campeón de Castilla-La Mancha en el torneo que se disputó en agosto en la localidad ciudadrealeña de La Solana. En la clasificación de la Superliga acabó en cuarta posición, a solo dos puntos del campeón, y alcanzó las semifinales en los Open de Alcalá de Henares y La Solana, además de alzarse con el título de subcampeón de la Copa de Alcalá.

El Ayuntamiento de Yebes ha felicitado al campeón por la “fulgurante trayectoria” que ha seguido en el fútbol-chapas desde que en el verano de 2011 se inició en esta modalidad deportiva. En cinco años ha conseguido llegar a lo más alto del escalafón, lo que demuestra que “esta distinción no es fruto de la casualidad sino de la dedicación y perseverancia” a una afición que David Ruiz ha convertido hoy en “talento, maestría y espectáculo”. El jugador que milita en el club madrileño FC Alcalá, que en la cita de Cáceres se alzó con el título de campeón de España de clubes, pasea el nombre de Yebes por toda la geografía nacional. “Este municipio se enorgullece de contar entre sus vecinos con el mejor jugador de España de fútbol-chapas”, alardea el alcalde de Yebes, que agradece la “predisposición y afán” de David en estos últimos años para la organización de torneos en esta localidad.

Que los propios jugadores que pugnan con David Ruiz por las victorias en cada campeonato, torneo, open o clasificación le hayan elegido como ‘Chapa de Oro 2016’ habla de que este premio “no es solo a su calidad como jugador en un año excepcional sino también a su categoría humana”, asegura Cócera. David Ruiz Remón ha querido dedicar este título a su mujer Virginia, “por todos esos momentos en los que se tiene que quedar sola en casa con los niños por culpa de mis compromisos”. Sin olvidar a todos los compañeros que le han votado, “e incluso a los que no lo hicieron después de un año en el que he encontrado la recompensa a tanto esfuerzo”. Con casi un millar de votos emitidos y 267 puntos recibidos, el de Yebes se ha hecho acreedor a la ‘Chapa de Oro 2016’ al encabezar una clasificación en la que estaban un total de 25 jugadores. “En este 2017 quiero seguir disfrutando con este deporte que tantas satisfacciones me depara y peleando por alcanzar las metas”, sentencia.