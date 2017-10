Alberto Parras reconoce que “es importante coger distancia” en el liderato

El entrenador del Deportivo Guadalajara, Alberto Parras, valoró la séptima victoria consecutiva de su equipo que le mantiene en el liderato de la clasificación. No obstante, Parras explicaba que, tras el 4-0 frente al Manchego: “Sobraba la expulsión de Rangel. Es verdad que le entraron fuerte, pero tiene experiencia como para evitarlo”.

Del partido sostuvo que “lo controlamos bien. Lo jugamos a los ritmos que nosotros queríamos porque hay que tener en cuenta que tenemos otro partido en 48 horas. Controlamos los minutos y el cansancio de los jugadores sin olvidarnos de lo más importante, que era ganar. Lo conseguimos con comodidad”.

Además, Parras explicó que “nos tenemos que ir acostumbrando a encontrarnos rivales así. Nos costó un poco al principio abrir, pero acertamos con el gol porque empezamos a hacer la cosas bien. Pero esto nos lo vamos a encontrar con más equipos en el Pedro Escartín”.

“Importante coger distancia”

Sobre el liderato y los cuatro puntos de ventaja con respecto al segundo clasificado, el Villarrobledo, Parras admite que “es importante coger distancia para que cuando vengan los malos momentos tengamos margen de error para seguir en manteniendo una posición de privilegio y aguantar en la posición que queremos”.

Volviendo al asunto de las tarjetas, Alberto Parras concretó que “teniendo en cuenta el calendario, los partidos se complican por detalles y es complicado que a mí se me complique por el tema de las tarjetas. Los chavales saben que si hay tarjeta, en el minuto que sea, no voy a permitir que se nos complique un partido. Eso está hablado. Era innecesario y no podemos permitir llegar a un contexto de partido que nos pueda complicar la victoria por una tontería innecesaria. Ese es un aspecto que a mí me gusta cuidar bastante y es muy importante”. Por otro lado, recordó que “empezamos la pretemporada con la liga empezada, pero sabía que había que esperar y estar tranquilos. Hasta que el equipo no ha conseguido un tono físico que queríamos, en la cuarta o quinta jornada, no pudimos variar al estilo de juego que queríamos”.

El miércoles, Marchamalo

El Deportivo jugará el miércoles, a las 12.00 horas, el derbi en Marchamalo. Sobre este partido, Parras concreta que “será complicado, pero vamos a ir a ganar. Soy consciente de que es un derbi y eso cambia todo lo que vaya a ocurrir en el campo. Tengo la ilusión y las ganas de que seamos capaces de llevar el partido a nuestro terreno para poderlo ganar aunque sé que no va a ser fácil. El Marchamalo no es un equipo que pierda fácil ni se desorganice, por lo que tenemos que estar acertados para poder ganarles”.