Alien Runner

No, en serio, ¿por qué el tío Ridley sigue empeñado en hacer películas de Alien cuando a él lo que de verdad le apetece es hacer la segunda parte de Blade Runner?

ALIEN: COVENANT

 Director: Ridley Scott.

 Reparto: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Demián Bichir.

 Guión: John Logan, Dante Harper (Historia: Jack Paglen, Michael Green).

 País: USA(2017).

Mientras veía Covenent recordé una película en la que unos viajeros del tiempo se dedicaban a asesinar a grandes artistas justo después de que crearan su obra magna. Así luego no tenían la oportunidad de cagarse en su propio legado. Y no lo pensé exclusivamente por Covenant, ni tampoco, aunque sería más comprensible, por Promotheus, si no por la evidente artimaña comercial que ambas representan.



Cuando uno ve las revisitaciones que Ridley Scott ha hecho al universo Alien, se da cuenta de que sus objetivos no tienen nada que ver con los que tenía cuando parió aquella terrorífica maravilla de 1979. Entonces se limitó a fabricar una obra de terror sobresaliente, de imágenes poderosos, pero vacío mensaje. Ya está. Cine de palomitas perfecto y memorable.



Ahora, Scott quiere trascender, pero sin dejar de ganar dinero. Es como si su alma le pidiera hacer un nuevo Blade Runner, pero su cartera le dijera que es mucho mejor idea tratar de convertir la franquicia de los bichos asesinos del espacio en otra cosa. Muy legítimo todo y hasta curioso en algunos momentos, pero es una lástima que desprecie hasta a la exasperación a los amantes del género de terror.



Una vez más, la tripulación de una nave espacial, la Covenant, se encamina hacia el matadero sin tan siquiera imaginarlo. La idea es montar una colonia en un planeta que tienen estudiadísimo, pero azares de la vida les llevan a acercarse a otro en el que, ya de entrada, les espera una tormenta de esas que hacen temblar el misterio. Además, hay una señal superchunga de comunicaciones que parece salida de ninguna parte y que les atrae aún más hacia el planeta. Allí les esperan muchas cosas y, por si se lo estaban preguntando, ninguna de ellas es buena.



El mayor logro de Covenant es el mismo que ya consiguió Ridley Scorr en Alien y Promotheus, su habilidad para ofrecer imágenes que se quedan grabadas en la retina del espectador, sugiriéndole la posible existencia de otros universos y civilizaciones. Su fracaso, el de Prometheus y Covenant al menos, es empequeñecer ese nuevo mundo con pobres explicaciones.



Covenant es eficaz a la hora de presentar el conflicto interno del inquietante David, que habría quedado mucho mejor como replicante. Donde se pega la bofetada es al introducir los pasajes de terror, con los mismos clichés de siempre, los mismos protagonistas dispuestos a dejarse matar de siempre y unos giros de guión tan predecibles que producen una resignada indignación, ni siquiera airada. Scott quiere ampliar la trilogía. Veremos si Villeneuve no le pisa las ideas cuando vea la luz la nueva entrega de Blade Runner.

PARA GUARDAR

La capacidad para crear mundos de Scott. Fassbender en su doble papel.

PARA OLVIDAR

El casi desprecio con el que trata al espectador que quiera disfrutar de una película de terror.