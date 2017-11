Aprobado el II Plan de Autoempleo de C-LM, que arrancará el próximo lunes con 4,3 millones

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, en su última reunión, la concesión de ayudas al Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento dotada con un presupuesto de 4.300.000 euros. Así lo ha indicadoen rueda de prensa la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha comparecido junto al portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, para dar cuenta de esta iniciativa.



El objetivo de esta medida es favorecer el autoempleo, la creación de empresas y el emprendimiento en la región, ayudando a los emprendedores en cada etapa de su ciclo de vida: creación, crecimiento y consolidación en el mercado, promoviendo igualmente la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, el relevo generacional, así como la inserción laboral de familiares colaboradores.



“Estas ayudas tienen como principal objetivo ofrecer un apoyo real al autoempleo superando el sistema básico de apoyo económico y generando un itinerario de acompañamiento a los emprendedores que maximice las posibilidades de éxito, desde la orientación inicial a la puesta en marcha y desarrollo de los proyectos. Es importante destacar también que este plan fomenta el emprendimiento responsable intentando minimizar a su vez los riesgos inherentes a esta actividad”, ha apuntado la consejera.



Del mismo modo, ha indicado que el Plan de Autoempleo “tiene como principales características el tratarse de un plan integral basado en la tutorización, en la creación de un ecosistema emprendedor en la región y en la capilaridad que permita llegar a cualquier posible emprendedor en cualquier rincón de Castilla-La Mancha”.



Líneas



Seis son las líneas de apoyo en las que se articula este plan. La primera de ellas es de ayudas para el establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas. Se trata de impulsar el empleo por cuenta propia, mediante el inicio de una actividad económica en Castilla-La Mancha, compensando los gastos de inicio de actividad a los que se enfrenta toda persona emprendedora.



La segunda de las líneas es para la consolidación de proyectos y tiene como fin aumentar la competitividad de las iniciativas económicas desarrolladas por personas trabajadoras autónomas, a través del asesoramiento y la formación técnica desarrollados por entidades especializadas.



Esta línea busca apoyar a aquellos autónomos que quieran o necesiten relanzar su actividad, por ejemplo modificando líneas de producto o servicio. También, permite ofrecer asesoramiento específico para relanzar su proyecto y aumentar su competitividad.



Las ayudas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal del titular de la actividad emprendedora son otras de las subvenciones que recoge este plan y que pretende promover las condiciones óptimas para conciliar la vida personal, laboral y familiar en el trabajo autónomo.



“Por primera vez en nuestra región se convocan estas ayudas que van a permitir la sustitución de los trabajadores autónomos que disfruten de baja de maternidad, paternidad o riesgo de embarazo y que podrán ser sustituidos por otros trabajadores por cuenta ajena”, ha advertido la consejera a este respecto.



La línea cuatro de esta actuación la engloban las ayudas para el fomento del relevo generacional que pretenden promover la continuidad de iniciativas económicas desarrolladas por personas trabajadoras autónomas, a través de dos modalidades: la subvención por la transmisión de la actividad empresarial, o por la contratación de duración determinada del relevista por la persona titular de la actividad empresarial.



Otra de las ayudas se circunscribe al mantenimiento de la actividad emprendedora, fomentando la inserción laboral de familiares de la persona trabajadora autónoma principal, mediante la prestación de servicios en el negocio familiar.



Por último, la sexta de las propuestas que incluye esta nueva convocatoria del Gobierno regional se centra en ayudas para las personas trabajadoras autónomas por la primera contratación indefinida de personas asalariadas. Su objeto es fomentar la creación de empleo estable mediante el apoyo a las contrataciones indefinidas de trabajadores por parte de personas trabajadoras autónomas.



Patricia Franco no ha querido finalizar sin antes destacar que tres de estas líneas de ayuda, las ayudas para favorecer la conciliación, las de fomento del relevo generacional y las de primera contratación indefinida de personas asalariadas, no habían existido antes en la región.



“Este Gobierno se adapta no solo a las necesidades principales de apoyo al emprendimiento sino que da respuesta a las nuevas demandas de los emprendedores y emprendedoras de la región, hoy, y en el futuro”, ha dicho.



El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 4 y finalizará el 17 de noviembre.



La consejera ha puntualizado que esta iniciativa responde al compromiso electoral del presidente García-Page para estimular el emprendimiento y desarrollar un tejido empresarial innovador y competitivo dando un salto cualitativo en el apoyo al emprendimiento en Castilla-La Mancha implantando un sistema de tutorización, acompañamiento, asesoramiento y formación al emprendedor, que guíe a los empresarios desde los primeros pasos iniciales de concreción de la idea de negocio, hasta su puesta en marcha y consolidación del mismo.



Este Plan, se ha llevado a cabo teniendo en cuenta a todos los agentes involucrados en esta área y se ha realizado con el consenso y gracias al Pacto de la Mesa por el autoempleo. De forma previa al lanzamiento del Plan se ha procedido a formar a todos los técnicos que puedan servir de primer contacto con los emprendedores en Oficinas de Empleo, en las Oficinas Adelante, en los Centros de la Mujer y también a los Agentes de Desarrollo Local a través de la colaboración con la FEMP. Con ello, se facilita la creación de este ecosistema emprendedor en el que nadie es protagonista pero todos los actores involucrados están alineados con los mismos criterios y objetivos.



Por último, la consejera ha indicado que todas las líneas del Plan tienen una mirada especial hacia los colectivos más vulnerables como las mujeres, las personas con discapacidad, los parados de larga duración, las víctimas de violencia de género y para las zonas ITI de la Comunidad Autónoma que tienen un 20 por ciento de ayuda adicional a todas las subvenciones.