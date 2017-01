Aprobado el punto que permite a la ex diputada de C´s mantener su liberación

Yolanda Ramírez seguirá estando liberada a tiempo completo en la Diputación por 13 votos a favor, el de ella misma y los 12 diputados populares, y 12 en contra de Ahora y PSOE. El pasado viernes, el Pleno de la institución trató la situación en la que quedaba la diputada provincial tras abandonar Ciudadanos. A principio de legislatura, C´s y PP alcanzaron un acuerdo de investidura en el que, a cambio de facilitar el nombramiento de José Manuel Latre como presidente provincial, se daba a Ramirez la presidencia de comisiones informativas, además de la dedicación exclusiva.

Tras darse de baja en su partido, PSOE y Ahora consideran que el pacto alcanzado entre C´s y PP no debería seguir aplicándose a Ramírez. De hecho, se hacía necesario realizar una modificación en el reglamento para permitir que la diputada pudiera mantener su liberación. Ha sido precisamente ese punto el que ha provocado que tanto PSOE como Ahora califiquen los hechos como un caso de transfugismo. “Hoy estamos aquí para que la diputada pueda seguir cobrando y para que el grupo de Ciudadanos desaparezca de la Diputación”, indicó el portavoz de Ahora, Francisco Riaño. “Va a dar una mayoría a quien no la tiene a cambio de mantener una situación privilegiada y no tener que dar cuentas a nadie”, apuntó el portavoz socialista, Julio García.

La propia Ramirez aprovechó su turno de palabra para defender su decisión y criticar un “escarnio” que considera “personal y políticamente inaceptable”. En este sentido, asegura que “no es un caso de transfugismo” y que siempre ha tratado de “alcanzar consenso entre todos los partidos”. De hecho, explicó que se dio de baja del partido “por motivos personales” y que en todo caso es la formación naranja la que se ha “extraviado” porque “yo sigo pensando igual y teniendo el mismo proyecto para la provincia (...) Me siento muy orgullosa del pasado que voy a tener a partir de mañana”.

El respaldo le llegó a Ramírez desde el PP, sobre todo por parte de uno de sus vicepresidente, Jesús Herranz. “Voy a defender, después de tanto linchamiento cobarde, a nuestra compañera Yolanda Ramírez”. Herranz explicó que la propuesta del equipo de Gobierno estaba avalada por informes técnicos y jurídicos. También el presidente, José Manuel Latre, tomó la palabra para asegurar que desde el equipo de Gobierno no se pactado la decisión de Ramírez. “Nosotros no hemos dado ni quitado nada a nadie. La conciencia la tengo tranquila”. Además, considera que “el PSOE ha intentado demonizar a todo el mundo”.

Ramírez invocó el derecho que le asiste a mantener el acta como diputada no adscrita. Ahora bien, frente a sus palabras, Riaño recordó que fue elegida para ocupar su cargo de diputada por los ediles del partido del que ahora se ha dado de baja. “Lo lógico sería que dejara su acta y que ellos eligieran a otra persona”. El portavoz del PSOE, por su parte, advirtió que tomarán todas las medidas posibles para oponerse a una decisión que, asegura, vulnera el pacto antitransfugismo. De hecho, no descartan acudir a los tribunales.