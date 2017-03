Buena presencia, poca conversación

EL GUARDIÁN INVISIBLE

 Director: Fernando González Molina.

 Reparto: Marta Etura, Elvira Mínguez, Francesc Orella, Itziar Aizpuru, Carlos Librado, Miquel Fernández, Pedro Casablanc

 Guión: Luiso Berdejo (Novela: Dolores Redondo).

 País: España (2017).

Una joven aparece asesinada en los márgenes del río Baztán. La inspectora Amaia Salazar es la encargada de resolver un caso, que le llevará de regreso a Elizondo, el pueblo en el que pasó una infancia problemática y en el que las supersticiones parecen querer fundirse con la realidad.



El principal problema de El Guardián Invisible se presenta desde el primer minuto de película. La información empieza a golpear al espectador a un ritmo vertiginoso. Datos, nombres y fechas se suceden con un montaje que avanza sin descanso. Puede que sea una buena opción para aquellos espectadores que hayan leído el libro, pero presenta problemas para los no lectores. Sobre todo, porque ese sprint constante choca con la necesidad de crear una evolución del personaje principal y su investigación, un guiso en el que poco a poco hubieran ido cociendo los ingredientes mágicos, misteriosos y terroríficos que componen el alma de esta película. El Guardián invisible necesitaba tiempo para coger cuerpo, silencios que no le han dado en una película que termina siendo algo decepcionante.



Otro elemento que influye en el largometraje de Fernando González Molina es que ha sido concebido como parte de una trilogía cinematográfica. El tiempo que se necesitaba para haber cuidado más algunos pasajes de la trama, como la misma investigación de los crímenes, se reserva para secundarios por ahora poco importantes, como el mentor estadounidense de la protagonista, presencias que sólo se pueden justificar de cara a futuras entregas.



Para que se entienda, el Millenium de David Fincher tenía perfecta entidad como producto individual, aunque formaba parte de una trilogía. La isla mínima, que no es más que ella misma, dejaba abiertas vías que a más de un espectador le habría encantado que se exploraran en otras películas. El Guardián invisible, sin embargo, introduce detalles para futuras secuelas mientras descuida la esencia individual de la película.



El thriller español todavía no alcanza la altura de su género negro, pero avanza a buen ritmo en las formas. Una lástima que el guión no esté a la altura. A pesar de ello, se trata de una película entretenida a la que no le vendrán mal un par de secuelas, aunque sólo sea para ver si terminan de afinar la fórmula. Eso sí, en esta época dorada de la televisión, da un poco de pena que no se haya aprovechado todo este material para reventar la pequeña pantalla con un producto de auténtica calidad.

LO MEJOR

La fotografía de la película. Los terroríficos pasajes sobre la infancia de la protagonista. Algunas escenas de tensión realmente conseguidas.

LO PEOR

La adaptación de la novela, con algunas frases de diálogo directamente indefendibles. El ritmo es demasiado frenético y Fernández Molina está tan empeñado en ser misterioso, que algunos momentos son ridículos.