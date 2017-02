CCOO CLM crea un mapa interactivo con las contrataciones que podría traer el Plan de Empleo

El sindicato, como ya hizo en la anterior convocatoria del Plan, ha elaborado cinco mapas interactivos, uno por provincia, con la estimación de los contratos que pueden realizar los ayuntamientos en función del desempleo que hay en sus respectivos municipios. Los mapas se pueden consultar en la página web de CCOO CLM www.castillalamancha.ccoo.es, explica la secretaria regional de Empleo de CCOO CLM, Lola Santillana.

Por provincias la estimación de contratos es la siguiente: en Albacete 2.322, en Ciudad Real 3.181, en Cuenca 912, en Guadalajara 1.044 y en Toledo 4.146.

Santillana hace un llamamiento a los ayuntamientos y a la Diputación de Cuenca, que aún no se han adherido a esta nueva convocatoria del Plan de Empleo, a que lo hagan, “por justicia y por responsabilidad con las personas que están en desempleo y que no perciben ningún tipo de ingreso, a quienes no se les puede arrebatar la posibilidad de tener un empleo durante seis meses, que les reporte unos ingresos para ellos y sus familias que les permitan vivir dignamente, y la garantía de protección social a la finalización de los contratos, pudiendo cobrar el subsidio por un periodo de hasta 21 meses”.

El Plan de Empleo, en su primera convocatoria, ha permitido paliar la situación de sufrimiento de más de 12.000 personas en nuestra región y lo hará de otras tantas en esta segunda edición. Por ello, “hay que aunar esfuerzos, poniendo el foco de atención en las personas que más lo necesitan y no dejar pasar una oportunidad como la que brinda este Plan para quienes queriendo trabajar no pueden hacerlo porque no encuentran un empleo”, concluye Santillana.

