Cospedal ha sido reelegida presidenta del PP de Castilla-La Mancha con el 96,12% de los votos

María Dolores Cospedal ha sido reelegida presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha con el 96,12% de los votos, en el XIII Congreso Autonómico del PP de Castilla-La Mancha, que la formación ha celebrado hoy en Cuenca. Así, de los 698 votos emitidos, 696 son válidos, 2 nulos, 27 en blanco y 669 a favor.

Durante la presentación de su candidatura, que ha sido elegida por los compromisarios que han participado en el XIII Congreso Autonómico de la formación, Cospedal ha pedido apoyo para este proyecto del PP, “porque el ciclo va volver con mucha fuerza a partir de 2019 y este paréntesis de hibernación al que han sometido PSOE y Podemos a Castilla-La Mancha se va a terminar en 2019 gracias al gobierno del PP”.

Así, la dirigente popular ha destacado que somos un partido político “que defiende la libertad, la iniciativa privada y el afán de superación de la persona, defendemos los derechos individuales y sabemos que la colectividad tiene que trabajar para que nadie se quede atrás y defendemos que la mejor política social es ayudar a que la gente tenga un empleo”.

Tirado, el mejor secretario general

Cospedal ha agradecido su labor al secretario general del PP regional, Vicente Tirado, de quien ha dicho que “no solo ha sido el mejor secretario general que ha tenido nunca el partido, sino que además es el mejor amigo y la mejor persona para compartir una andadura tan apasionante como la de ser representante de tantos castellano-manchegos que solo miran por el bien común”.

La dirigente popular ha manifestado que “somos la primera fuerza política de esta región, el primer Grupo Parlamentario en las Cortes, la gran fuerza municipal, -aunque algunos hagan apaños para quitarnos alcaldías o diputaciones provinciales-, y eso es porque los ciudadanos de esta región quieren, confían y votan al PP”.

En este sentido, Cospedal ha manifestado que “nuestro partido actúa siempre pensando en el interés general y no en los intereses de unos u otros que solo quieren ocupar el poder o un sillón, pero no para gobernar, sino para decir `quítate tú, que me pongo yo´”.

PP representa la moderación y el futuro político de Castilla-La Mancha

Así, Cospedal ha afirmado que los ciudadanos saben que el PP “representa el futuro político de Castilla-La Mancha y la moderación en nuestra tierra, que supone representar a la inmensa mayoría de los castellano-manchegos, que son gente moderada que apuesta por la estabilidad como motor de desarrollo de esta gran región”.

Sobre aquellos que se dedican a anunciar planes, Cospedal ha manifestado que “el único plan que vale es ponerse a trabajar, dejar de contar cosas que nunca se van a cumplir, y ayudar a crear empleo, a que la gente pueda tener una vida digna y a mantener nuestros servicios públicos y crear progreso y bienestar en nuestra tierra; lo demás son milongas”.

Agradece la confianza que ha recibido del PP-CLM

Cospedal, tras ser reelegida presidenta del PP de Castilla-La Mancha, ha agradecido la confianza que ha recibido del Partido Popular regional para afrontar una labor que comenzó hace cerca de 11 años y que debe seguir vigente con la ilusión de todos los miembros del partido para ganar las elecciones de 2019.

Asimismo, Cospedal ha mostrado su agradecimiento personal a Mariano Rajoy y ha elogiado su labor por España y por los españoles. “Es un orgullo tener un presidente con experiencia, pero también con el vigor y las ganas de la juventud; un presidente que sabe lo que es luchar por lo importante y que ha trabajado mucho para que los españoles vivamos mejor”.

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha propuesto al actual portavoz adjunto del PP en las Cortes, Lorenzo Robisco, como portavoz del partido en la Comunidad Autónoma en sustitución de Carmen Riolobos; ha ampliado de tres a seis las vicesecretarías del partido y ha incluido a cinco mujeres como portavoces adjuntas.

Dentro los cambios sustanciales del Comité de Dirección, la presidenta del partido amplía de tres a seis las vicesecretarías --antes denominadas coordinaciones--, puestos en los que repiten Antonio Serrano y Jesús Labrador --quedándose fuera el exportavoz regional de su Ejecutivo, Leandro Esteban-- y en los que da voz a cuatro mujeres.

Además de contar con Serrano y Labrador como vicesecretarios de Organización y Electoral, respectivamente; incorpora a la diputada nacional Rosa Romero como vicesecretaria Territorial; como vicesecretaria de Comunicación a la hasta ahora portavoz regional Carmen Riolobos; como vicesecretaria Sectorial a la senadora del PP por Guadalajara Ana González y deja la Vicesecretaría de Estudios y Programas para la diputada regional María Roldán.

Francisco Cañizares seguirá como portavoz del Grupo Parlamentario Regional; Cristina Molina continúa como presidenta de Nuevas Generaciones y secretario general de la formación Francisco J. Bravo y José Manuel Latre como presidente de la Diputación de Guadalajara.

Luis de Grandes encabezando los Miembros del Comité Ejecutivo Nacional; Mª Jesús Bonilla como coordinadora de diputados nacionales; Tomás Burgos como coordinador de senadores; Miguel Ángel Valverde como presidente de Comité Alcaldes y Francisco Fernández García-Caro como secretario de este comité; José María Bris como presidente del Comité Asesor y Alejandro Baldueza como secretario del Comité Asesor.

Antonio Martínez Gómez como coordinador de Acción municipal; Silvia Valmaña como coordinadora de Políticas Sectoriales; Jaime Celada como coordinador de Estudios y Programas, Cesárea Arnedo en la Coordinación de Comunicación.

En las Alcaldías propone a Javier Cuenca por Albacete; a Ángel Mariscal por Cuenca y Antonio Román por Guadalajara y a Miguel Ángel Rodríguez como portavoz en el Ayuntamiento. Entre los cinco parlamentarios nacionales incluyen a Rafael Catalá, Carmen Quintanilla, Monserrat Martínez, Valentín Bueno y Ramón Aguirre.

Como presidentes provinciales Francisco Javier Núñez por Albacete, Carlos M. Cotillas por Ciudad Real; Benjamín Prieto por Cuenca; Ana Guarinos por Guadalajara y Arturo García-Tizón por Toledo.

En la Secretaría de Nuevas Tecnologías también propone a otro guadalajareño, Daniel Martínez Batanero.

Pide memoria, dignidad, justicia y verdad para las víctimas del terrorismo

De otro lado, la también secretaria general del PP nacional, ante el anuncio de que ETA se desarmará antes de un mes, ha manifestado que nos parece bien que entreguen las armas y además que se disuelvan y ha pedido “memoria, dignidad, justicia y verdad para las víctimas del terrorismo”, ha concluido.