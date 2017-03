De las Heras: “Al contrario de lo que hace Page, para el Gobierno de Rajoy el empleo es la principal herramienta contra la desigualdad”

El senador del PP por Guadalajara, Juan Antonio de las Heras, ha subrayado hoy en rueda de prensa el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy para consolidar el empleo en España con medidas como el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2017-2020 “al contrario de lo que sucede en Castilla-La Mancha donde el gobierno de Page machaca a impuestos a empresas y emprendedores”.

De las Heras ha concretado las líneas maestras del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2017-2020 “cuyo fin es lograr que haya más mujeres trabajando y en puestos de responsabilidad” así como “mejorar las posibilidades de compatibilización entre la vida familiar y personal, y avanzar en la reducción de las diferencias salariales entre hombres y mujeres”

Para el senador del PP “el empleo es la principal herramienta contra la desigualdad entre mujeres y hombres, puesto que garantiza la autonomía y el pleno desarrollo”. Y ha subrayado que desde que el PP llegó al Gobierno de España, “la reducción de la brecha salarial ha disminuido en 4 puntos y se ha corregido la brecha del emprendimiento”. Según ha manifestado, “ahora 2 de cada 3 de los nuevos emprendedores son mujeres”.

“Page no cree en la igualdad y ahora ya no tiene excusas para no convocar las oposiciones para docentes”

Por el contrario, el gobierno de Page, “en uno de sus muchos planes anuncia día sí y día también excluye a aquellas mujeres que quieren incorporarse al mercado laboral, pero que no han recibido nunca una ayuda”.

En este sentido, De las Heras ha recordado las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular de las Cortes regionales a los presupuestos de Page donde se pide la recuperación del Programa Operativo de Apoyo a la Maternidad, que impulsó la presidenta Cospedal en la pasada legislatura sacando adelante las `Becas Mamá´ para ayudar a aquellas mujeres que deciden ser madres”.

Durante su intervención ante los medios de comunicación también ha afirmado que “el compromiso con la igualdad debe ser de toda la sociedad y debe ser defendido por todos”, por eso “el Gobierno de Rajoy está trabajando para eliminar la brecha en el acceso a los puestos de alta dirección y se están promoviendo procedimientos de selección y promoción que eliminen discriminaciones, garantizando que las mujeres estén en todos los niveles de la empresa”.

De las Heras concluía destacando que “el Gobierno de Rajoy aprobará próximamente un decreto ley para que haya oposiciones a docentes”. En este sentido ha subrayado que “ahora la pelota está en el tejado de Page porque se le han acabado las excusas para convocar las oposiciones”.