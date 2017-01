Dimite la diputada provincial de C's, Yolanda Ramírez

La diputada de la formación naranja, fue la que facilitó el Gobierno del PP en la Diputación de Guadalajara y ahora pasará al grupo no adscrito. Ciudadanos tiene la inteción de solicitarle que entregue su acta como diputada, recuerdan que la diputada firmó una carta de valores

Yolanda Ramírez, la única diputada de Ciudadanos en la Diputación de Guadalajara, formación que fue clave en la investidura del 'popular' José Manuel Latre como presidente de la Institución alcarreña, ha dejado el partido y ha renunciado también a su acta por esta formación.

La hasta ahora diputada provincial de Ciudadanos, Yolanda Ramírez, ha decidido abandonar el partido. Así lo ha confirmado fuentes del partido a Nueva Alcarria, no se han mostrado sorprendido por la decisión. Según explican, desde el partido llevan un tiempo siguiendo de cerca su trabajo al considerar que “no iba en la línea de lo que es Ciudadanos”. Finalmente, al pedirle explicaciones, optó por presentar su renuncia y, junto a ella, también abandonaron el partido los otros dos concejales que Ciudadanos todavía tenía en El Casar.

Lo que todavía no se sabe es si Ramírez renunciará a su acta de diputada provincial. En este sentido, Alejandro Ruiz recuerda que “ella firmó una carta de valores en la que expresamente decía que entregaría el acta de diputado si abandonaba el partido, pero lo que no sabemos es si lo cumplirá”.

A la hora de explicar la tensión entre el partido y la diputada, Ruiz señala que “la línea de oposición que llevaba Yolanda no era la de Ciudadanos”.

