Diputación no ve "transfuguismo" en la baja de Ciudadanos de Yolanda Ramírez

La Diputación provincial de Guadalajara ha emitido un comunicado en referencia a la marca de Ciudadanos de la diputada Yolanda Ramírez, así como a la propuesta que se lleva este viernes a pleno para que mantenga su dedicación exclusiva en la institución y, por tanto, cobre un sueldo por ello.

"Ante las diferentes informaciones publicadas en los últimos días sobre la situación de la composición política en la Diputación Provincial de Guadalajara, el equipo de Gobierno de la Institución quiere realizar las siguientes consideraciones:

1.- Que ante la decisión personal de la diputada provincial Yolanda Ramírez de darse de baja del partido Ciudadanos pasando a tener la consideración de No Adscrita, el equipo de Gobierno no puede más que respetar esta decisión.

2.- Que el equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Guadalajara siempre ha actuado y actuará de acuerdo y conforme a los informes jurídicos solicitados y evacuados al respecto, cumpliendo escrupulosamente la legislación vigente. En el caso que nos ocupa, así se ha hecho también.

3.- Que no existe ningún caso de transfuguismo como así está tratando de extender tanto el portavoz del Grupo Socialista como el secretario general del PSOE en nuestra provincia. Por ello, y por las insistentes declaraciones que se están produciendo por parte de ambos, se pide respeto ante una situación que se ha producido derivada de discrepancias internas entre personas de un mismo partido político que no es el suyo. Del mismo modo, el equipo de Gobierno ha instado al PSOE a no trasladar ni las discrepancias de unos, ni sus graves problemas internos al normal funcionamiento de la Diputación de Guadalajara que, como se ha dicho, actuará conforme a Derecho y como indiquen los informes jurídicos.

4.- El equipo de Gobierno ha recordado igualmente a quienes ahora critican y acusan, que en el año 2005 los responsables de la Diputación Provincial, del PSOE, asignaron medios materiales a los No Adscritos que fueron expulsados del Partido Popular, y concretamente una persona que fue contratada como personal eventual. E igualmente ha recordado que en el Ayuntamiento de Azuqueca, del que es concejal Julio García, firmaron un acuerdo de gobierno con un tránsfuga (concejal expulsado de Ganemos), le dieron responsabilidades de Gobierno y una liberación. E igualmente que, siendo alcalde Pablo Bellido, este concedió medios materiales a 4 concejales no adscritos del PP que retuvieron el acta durante un año. Por lo que ha pedido que desde las filas socialistas se ponga fin a tanto cinismo e hipocresía.

5.- Por último, se ha afirmado desconocer las razones por las que un partido que no es el interesado, está manifestando tanto interés por lo que ocurre en el seno de otro. Y, si el PSOE, que está tratando de hacer de esta situación una batalla personal y política no se sabe con qué intenciones, considera que se está vulnerando cualquier tipo de norma en esta Diputación, no tiene más que acudir a la vía judicial, no a los medios de comunicación. Desde el equipo de Gobierno se tiene la total tranquilidad y la certeza de estar actuando conforme a la legalidad.

6.- El equipo de Gobierno va a continuar actuando con la tranquilidad de que sus decisiones son ajustadas a la legalidad, y de igual forma, centrado en dar respuesta a las necesidades de nuestros pueblos, y tratando de llegar a acuerdos con el resto de formaciones políticas como ha sucedido hasta ahora, sin permitir que las discrepancias internas de los partido afecten a la provincia ni al normal funcionamiento de la Diputación".