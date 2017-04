Doble puerta grande con una excelente novillada de Polo Sáiz

Prometió mucho el festejo desde que al primer novillo se le dio la vuelta al ruedo. La clase, tantas veces unida a la falta de poder, se dio en conjunción en el colorado ‘Justiciero’, un dije de Polo Sáiz. Las verónicas de hinojos con que le recibió Víctor Hernández dejaron de manifiesto sus intenciones. No se cansó de embestir el animal ni de torear Víctor. Vuelta al ruedo para el primero y las dos orejas para el torero como justos premios. Otro trofeo añadió el de los Santos de la Humosa del que hizo cuarto. En volandas acompañó José Rojo a Víctor Hernández. Siempre con la actitud de no dejarse nada en el tintero. Una oreja cortó del enrazado segundo, tras un vibrante prólogo con muletazos cambiados por la espalda.El doble trofeo cayó del quinto astado, un tanto flojo en su condición, pero rebosante en el temple exquisito de su embestida.

Álvaro Sánchez dejó constancia de su oficio. Una oreja cortó a su primero y no pudo redondear con el manso sexto, al que hubo de llevar embebido en la muleta. Los aceros disiparon el posible trofeo ganado.

Más información mañana, lunes 3 de abril, en la edición impresa.