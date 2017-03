Domínguez: “El apoyo a los Grupos de Desarrollo Rural está garantizado”

El diputado responsable de los Grupos de Desarrollo Rural, Alberto Domínguez, ha pedido al portavoz del Grupo Socialista en la Diputación “más seriedad y coherencia” a la hora de verter críticas malintencionadas sobre asuntos tan importantes como los que atañen a los Grupos de Desarrollo Rural. “El señor García ya nos tiene acostumbrados a sus medias verdades y a su afán por intoxicar mostrando muy poco respecto por la provincia y sus pueblos”, ha dicho Domínguez explicando que el equipo de Gobierno se ha reunido ya en diversas ocasiones tanto con los grupos políticos como con los grupos de Desarrollo Rural para tratar la situación.

Por ello, ha añadido, “Julio García y el PSOE tienen toda la información porque se les ha facilitado y no es de recibo que diga que solo se pagó al grupo de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte intentando confundir a la sociedad, porque no es verdad lo que dice”. “Como tampoco es de recibo que siembre dudas sobre la forma de proceder de los técnicos de esta Casa”, ha afirmado dejando claro que “aquí ya no hay sombras oscuras en la acción de Gobierno y que los únicos intereses son los compartidos por los vecinos de esta provincia que pasan por el desarrollo rural y un mejor futuro para todos”.

En este sentido, Domínguez ha recordado que la Diputación ha pagado las cantidades comprometidas a los Grupos de Desarrollo Rural, tanto a ADEL Sierra Norte como a ADAC en La Campiña, cuya documentación presentada para justificar la subvención ha sido aprobada por los Servicios de Intervención. Como aclaración, el diputado ha explicado que ADEL Sierra Norte es al primer Grupo que se paga al cumplir con todas las justificaciones solicitadas; y después se pagó a ADAC unos meses después una vez quedó justificada toda la documentación presentada. Con esto se deja en evidencia al señor García puesto que cada grupo de desarrollo rural está dirigido por un representante de partidos distintos.

“El resto del procedimiento continúa su curso”, ha dicho afeando a García que “intente también politizar un tema tan sensible como este”. Y, como ejemplo de su “permanente incoherencia” ha recordado la actitud más reciente mostrada por el PSOE en función de si una decisión afecta a un pueblo gobernado por un alcalde del PP o del PSOE: en el Pleno del 30 de diciembre pasado, Valdepeñas de la Sierra y su pedanía, con alcalde del PP, presentan solicitud para salirse del convenio con el Canal de Isabel II, a lo que el equipo de Gobierno vota a favor y el PSOE se abstiene. Con las mismas, en el pasado Pleno del 17 de marzo, presenta esta misma solicitud Tortuero, con alcalde del PSOE; a lo que el equipo de Gobierno mantiene su postura de votar a favor, y el PSOE vota en esta ocasión a favor incidiendo en que este convenio era “leonino” y no se podía soportar. “Señor García si algo no se puede soportar, será igual para un municipio gobernado por el PP o por el PSOE”, ha dicho Domínguez, demostrando la “doble vara de medir” de los socialistas y afirmando que “no es quién para dar lecciones”.

Por último, el diputado ha añadido que “el apoyo a los Grupos de Desarrollo Rural está garantizado, a pesar del PSOE”.