Dura derrota del Alza Guadalajara en Zaragoza

Derrota sin paliativos ni paños calientes. Al descanso el Ciudad de Guadalajara llegó con el marcador de 1-1, pero tras recibir el 2-1 el equipo de Ismael Mínguez se terminó de difuminar haciendo su peor encuentro en mucho tiempo. Poco más que añadir.

Mínguez, crítico

Según el entrenador alcarreño, Isma Mínguez, “no estuvimos metidos nunca en el partido, nos faltó actitud. No debemos dejarnos llevar y pensar que ya está todo hecho”. Mínguez concreta que “ahora mismo nos falta intensidad en todas y cada una de las acciones que hay que realizar en nuestro deporte. No voy a excusarme ni en las bajas ni en ningún otro tipo de excusa. Necesitamos que los jugadores den un paso al frente y dejen la negatividad de un lado cuando las cosas no salen como nosotros queremos”.

El entrenador del Alza Guadalajara subraya que “ni antes éramos tan buenos, ni ahora tan malos. Con humildad y mucho trabajo volveremos a ser el equipo competitivo de hace unas semanas”. “Por último, quiero hacer un llamamiento a la afición para que nos apoyen el sábado en estos malos momentos de la temporada. Les necesitamos más que nunca para cambiar la dinámica del equipo”, apostilla.