El 15 de junio comienza el plazo de solicitudes para estancia en la Residencia de la Diputación

El próximo 15 comienza el plazo de solicitud de plazas de estancia para el curso 2017/2018 para nuevos residentes en la Residencia de Estudiantes de la Diputación de Guadalajara para el que se oferta un total de 94 (36 de habitación individual y 58 en doble).

Podrán ser beneficiarios de estas plazas los estudiantes mayores de edad en el momento de realizar la reserva o que adquieran la misma a lo largo del curso académico y por este orden: residentes en la provincia de Guadalajara fuera de la capital, en otras provincias de Castilla-La Mancha, en otras Comunidades Autónomas, que vayan a cursar Estudios Universitarios, de Doctorado, de Postgrado, etc en la Capital, en la Universidad de Alcalá o en la de Madrid y cursos de Bachillerato, de ciclos de Grado Superior o Medio en centros situados en Guadalajara y que, en razón de la distancia del centro correspondiente a su residencia habitual, no tengan posibilidad de desplazamiento diario.

La estancia ordinaria en las Residencias comprenderá, como norma general, desde el día anterior al comienzo oficial del curso hasta el día siguiente al de finalizar si bien se suspenderá el servicio en periodos de vacaciones académicas con manutención y limpieza incluidos (salvo fines de semana y festivos). Los adjudicatarios de las plazas están obligados al abono del precio establecido en la Ordenanza vigente (En la actualidad los precios vigentes son de 340,30 euros al mes en habitación doble y 379,88 en habitación individual, según anuncio publicado en el BOP nº 101 de 22 de agosto de 2016) así como cumplir el Reglamento de Régimen Interior de la Residencia.

Hasta el 14 de julio

Las solicitudes pueden realizarse presentando, hasta el próximo 14 de julio, la correspondiente documentación en el Registro de la Diputación y en los registros que establecidos por la ley, en la Administración del Complejo Príncipe Felipe, por correo postal, por fax al 949 887 578 o al 949 255 563, o por envío telemático al correo electrónico residencia.pfelipe@dguadalajara.es cumplimentando la solicitud que acompaña a la convocatoria publicada en el BOP número 89 de 10 de mayo de 2017 y en la página web de la Diputación www.dguadalajara.es donde igualmente pueden consultarse las bases completas de la misma así como descargarse los formularios de solicitud.

Las plazas se adjudicarán, en caso de ser necesario, teniendo en cuenta criterios como residentes en el curso anterior, empadronado en cualquier municipio de Guadalajara, de Castilla-La Mancha, del resto de España, mayor distancia a la capital o menor renta. No serán admitidos en años sucesivos aquellos residentes que acumulen en el curso anterior tres faltas leves o una falta grave, o adeuden alguna mensualidad de cursos anteriores. Serán excluidos aquellos residentes que no hayan aprobado, durante el curso anterior, al menos el 60% de los créditos en las carreras no técnicas y el 40% de los créditos en las carreras técnicas

El plazo de presentación de solicitudes para antiguos residentes estará abierto hasta el próximo sábado 24.