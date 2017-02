El 96% de los encuestados se mostró satisfecho con el trabajo de la Policía Local de Guadalajara

¿Se siente satisfecho con la actuación de la Policía Local de Guadalajara? Preguntas de este tipo se han formulado de forma aleatoria a 249 personas que fueron usuarios de alguno de los 150.000 servicios prestados por los agentes durante el año pasado. Esta encuesta forma parte del objetivo de mejora continua que se ha marcado la Policía Local, plasmado en la denominada Carta de Servicios, un documento que refleja su compromiso con la ciudadanía.

La satisfacción de los vecinos de Guadalajara con respecto a sus servicios pasó de un 92’50% en 2015 a un 96,35 el año pasado. Además, las respuestas pueden ser “muy satisfecho”, “bastante satisfecho”, “satisfecho”, “poco satisfecho” o “nada satisfecho”, con un crecimiento del 20 por cientoen las referentes a “muy satisfecho”, que han pasado del 30,69% de 2015 al 49,65 de 2016.

Además, tan solo se pusieron 12 reclamaciones referentes a disconformidades con la actitud de los agentes en algún servicio. “Ninguna de ellas conllevó una decisión disciplinaria”, apuntó el intendente jefe de la Policía Local de Guadalajara, Julio Establés, al entender que “la actuación de los agentes había sido acorde o no había adatos objetivos que dijeran lo contrario”. En todos los casos se abrió una investigación y se contestó al ciudadano que emitió la reclamación.

La Carta de Servicios incluye otros baremos y referentes de calidad, como el tiempo que se tarda en llegar al lugar donde se ha requerido la atención. La Policía Local se marcó un objetivo difícil, menos de 5 minutos, y este año no han podido alcanzarlo ya que llegaron en este tiempo en el 83,68% de las ocasiones, no en el 90% que, como mínimo, se habían propuesto. Encarnación Jiménez, concejal de Seguridad, argumentó que las llamadas de barrios anexionados se habían incrementado el año pasado, lo que hace difícil cumplir el tiempo de trayecto de menos de 5 minutos si se trata de Usanos o Valdenoches, por ejemplo.

Otros parámetros a alcanzar dentro del compromiso de la Policía Local con la ciudadanía son los de atenciones en los barrios. A este respecto se prestaron 38.452 horas en 2016, frente a las 30.000 que se habían marcado como referente mínimo.

El marcador de retirada de vehículos abandonados de la vía pública, que se situó en un 85% de los mismos antes de 30 días, se ha superado, con 112 vehículos retirados antes de un mes en todos los casos.

La Carta de Servicios también incluye la dedicación y sensibilidad hacia los menores que puedan encontrarse en situaciones de desamparo o que no acudan a clase. La Policía Local realizó 96 intervenciones en este sentido y otras 145 en materia de Medio Ambiente y Limpieza, otro de los frentes con los que los agentes quieren tener especial cuidado.