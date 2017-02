El Alza dio la cara en Segorbe pero tuvo demasiados contratiempos

El de Segorbe no era el mejor escenario para poder continuar con la racha positiva de los alcarreños. Además, el partido se afrontó con numerosos inconvenientes de toda índole, aunque los más preocupantes eran los de aspecto humano y estado físico de los jugadores. Miguel Jiménez no era de la partida por lesión, Álvaro enfermó en el transcurso del viaje y aunque debilitado pudo jugar el encuentro, Uga duró un minuto en la cancha tras recibir una fuerte patada en uno de sus gemelos y no pudo volver a la cancha.

Con todos estos condicionantes, el equipo afrontó un gran partido a cara de perro y con un gran ambiente en el pabellón. Si algo está demostrando el equipo alcarreño este año es que se crece ante las adversidades.

Todo los goles en la segunda

El primer tiempo fue un toma y daca con dominio alterno y ocasiones para ambos, pero sin terminar ninguno de los equipos de definir de cara a la meta del rival. Con el marcador inicial se llegaba al descanso. Un descanso que no sentó nada bien a los alcarreños.

En la primera contra, el Segorbe conseguía abrir el marcador y colocarse por delante. Medio minuto después, en un saque directo del portero, el hombre más adelantado consiguió batir a Lozano (2-0).

Mal se le ponían las cosas al equipo alcarreño, pero lejos de bajar los brazos y tirar la toalla, intentó hacerse con los mandos del partido y comenzó a crear las mejores ocasiones jugando con el pivot. Fruto de este empuje, llegó el gol de Andrés en el segundo palo. Antes, Alvarito había errado un tiro desde los 10 metros. El equipo rival, fruto de la intensidad con la que salió en el segundo periodo, se puso con cinco faltas a falta de 15:40 para el final del partido.

El equipo segorbino consiguió el tercer gol en una buena sobreposición en banda. Se volvía a abrir la brecha de dos goles. Una nueva falta ejecutada desde los 10 metros por Álvaro metía a los alcarreños en el partido. De aquí hasta el final, ninguna falta más fue pitada a favor del Ciudad de Guadalajara, pero sí en contra llegando a entrar también en el bonus de faltas cometidas.

Con 3-2, se entró en los minutos finales e Isma Mínguez decidió optar por la situación de portero jugador en los últimos tres minutos de encuentro. Aunque con el juego de 5 se crearon algunas situaciones en las que hubo finalizaciones a cargo de Isma, Álvaro y Blecua, fue el equipo local el que, tras recuperar un balón, conseguía el cuarto y definitivo gol del encuentro.

La afición local, puesta en pie por el buen espectáculo que habían presenciado, despedía a los suyos con aplausos y una gran ovación a los jugadores del Ciudad de Guadalajara Alza por el partido, el esfuerzo y el comportamiento desplegado sobre la pista.