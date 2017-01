El Ayuntamiento de Cabanillas muestra su apoyo a los '5 del Buero', y pide que se retiren las denuncias

El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha aprobado este miécoles, con los votos del Grupo Socialista, Vecinos por Cabanillas e Izquierda Unida-Ahora Guadalajara, una moción presentada por este último grupo que muestra el respaldo de la corporación a las cinco personas que el próximo 14 de febrero serán juzgadas en Guadalajara por los sucesos acontecidos en el Teatro Buero Vallejo de la capital, en el pregón de Fiestas del año 2011, y para las que la acusación particular pide hasta cuatro años de prisión.

El texto de la moción presentada por IU hace hincapié en que lo sucedido en aquella jornada fue una “protesta pacífica”, enmarcada en la reacción del cuerpo de docentes tras el anuncio por parte del Ejecutivo regional de unos recortes en la contratación de interinos. La coalición considera “desproporcionado” que se pidan penas de prisión por lo acontecido: “Está completamente fuera de lugar. Este asunto se debía haber saldado con un mero procedimiento administrativo, y una sanción de este tipo si hubiera procedido”, ha defendido en el Pleno el portavoz de Izquierda Unida, Manuel Gallego, quien también ha negado que se produjeran agresiones ni lesiones, como sostiene la acusación en ese procedimiento. Gallego también ha recordado que la Fiscalía ha solicitado reiteradamente el archivo de esta causa, y ha asegurado que las cinco personas encausadas lo están de manera totalmente arbitraria, dado que en aquella protesta participaron más de 500. “La acusación los ha seleccionado de modo evidente por su participación en movimientos sociales”, ha defendido el portavoz de IU.

El Grupo Socialista ha apoyado la moción destacando que lo hacen porque el texto de la moción, en su “petitum”, no se dirije al juez que va a ver el caso, sino que solicita a la acusación particular -conformada por varios policías locales de Guadalajara- la retirada de la denuncia. “Reiteramos nuestro respeto a la independencia judicial, pero aprobaremos la moción porque estamos de acuerdo en lo que se sostiene en ella”, ha afirmado el alcalde, José García Salinas. Por su parte, Mario Calderón, de Vecinos por Cabanillas, también ha mostrado su apoyo a la petición de Izquierda Unida, y ha realizado una defensa de la Educación Pública de calidad, que a su juicio es lo que reivindicaban los encausados en este proceso.

Por su parte, el Grupo Popular ha votado en contra de la moción. Su portavoz, Jaime Celada, ha insistido en que, a su juicio, no le corresponde al Ayuntamiento dirigirse a las partes en litigio para solicitarles nada. “Yo no digo que los encausados deban ser condenados, y respeto su presunción de inocencia. Pero aquella fue una protesta política, esta es una moción política, y creemos que si hay un juicio abierto, lo que corresponde es esperar. No nos parece lógico que el Ayuntamiento se meta en esto”, ha dicho el popular, quien también se ha quejado de que la moción presentada por IU “no tiene nada que ver con Cabanillas”. A esto último le ha respondido el alcalde, José García Salinas, señalando que algunas de las personas encausadas sí “tienen vinculación con nuestro municipio”.

El Pleno Ordinario se ha cerrado sin más debate, por cuanto no había puntos a tratar en la parte ejecutiva, aunque sí se ha procedido a dar cuenta de los decretos de Alcaldía firmados desde la celebración del anterior Pleno Extraordinario, del 30 de diciembre. En este sentido, el Grupo Popular se ha quejado de la ausencia de puntos a tratar, y ha señalado que esto implica “poco trabajo por parte del Equipo de Gobierno”. El alcalde ha respondido a Jaime Celada recordando que el 30 de diciembre, hace menos de un mes, hubo Pleno Extraordinario, en el que se trataron varios puntos importantes (entre ellos los presupuestos), y que aunque ahora no había puntos que fuera necesario someter a votación, la convocatoria del Pleno Ordinario es una obligación legal fijada en el Reglamento del Ayuntamiento. “A veces hay plenos con más carga ejecutiva, y a veces tienen menos. Eso no tiene nada que ver con el trabajo que se desarrolla, porque no hay más que contar los decretos de los que hemos dado cuenta. La queja del PP no se sostiene, entre otras cosas, porque ellos tampoco han traído al Pleno ninguna moción, ruego ni pregunta. Lo que no voy a hacer yo es no convocar el pleno a la espera de que haya más asuntos que abordar, porque no sería legal. Entre otras cosas, porque estaría recortando a la oposición su capacidad de presentar propuestas y fiscalizar nuestra labor”, ha señalado José García Salinas tras la finalización de la sesión.