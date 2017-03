El Azuqueca sale del sopor ante el Villarrubia

El del San Miguel fue un partido de poder a poder entre dos equipos muy serios y que solo se diferenciaban por lo que se jugaban. Mientras el Azuqueca bajó los brazos hace algunas jornadas, el Villarrubia sigue anclado a la zona noble de la clasificación. Una diferencia que se traducía en necesidad, pero no en resultado. Y es que, Pancorbo en el 74 y Marrero en el 88 dejaron la victoria en casa. Así las cosas, el Villarrubia tuvo más ocasiones que sus rivales en forma de disparos lejanos. Pirri y Valdivia fueron los primeros en intentarlo en el inicio. Incluso éste último probó suerte desde la medular. Luego llegarían las ocasiones de cabeza de Buitrago, en los minutos 33 y 39. Sin embargo, ambos testarazos se marcharon muy cerca de la portería de Javi Alonso. Un Javi Alonso que no había tenido que emplearse mucho para detener las embestidas de los manchegos. No en vano, en su zaga, imperial, Tena reprimía cualquier intentona visitante. Y si poco trabajo había tenido Javi Alonso, menos aún tuvo su tocayo Javi Sánchez. De hecho, hasta el 41, el Azuqueca no disparó a su portería. Fue Carrasco y se le marchó muy desviado. Dos minutos después, Pancorbo lo intentaba a media vuelta, pero su chut fue muy centrado y lo atrapó sin problemas el cancerbero visitante. La primera parte murió con la réplica de Buitrago desde 35 metros. La segunda mitad siguió el mismo guion que la primera. El Villarrubia mordía, pero no encontraba la manera de meter mano a los de Alfaro. Y es que, solo apretaban a Javi Alonso con remates lejanos, como el de David en el 54; faltas directas, Vílchez desde 25 metros que obligó al portero a llegar a la escuadra; o córners, de Vílchez para Valdivia al segundo palo. La única jugada colectiva que llegó a buen puerto sucedió al cuarto de hora del descanso: excelente triangulación entre Iván, David y Luque, que finalizó este último con el exterior. Un disparo que se perdió a centímetros de la escuadra rojinegra y que mereció más. Y cuando más y mejor estaba el Villarrubia, una contra de los locales les rompió la dinámica. Balón en profundidad para Pancorbo que bate a Javi Sánchez por bajo. Era el minuto 74. El Azuqueca volvía a demostrar la efectividad de la que hace gala en casa y que no encuentra a domicilio. Tardó cinco minutos en reaccionar el equipo visitante, cuando lo hizo solo encontraba las subidas de Iván por la banda derecha. Los de blanco estaban volcados y el segundo les pudo caer en otra contra que Rober, solo ante Sánchez, envió al larguero. En la siguiente, el Azuqueca ya no iba a fallar. Faltaban dos minutos para el final cuando Javi Martín robó la cartera a Alberto en la medular, condujo y esperó a que llegara Koque, que recortó en la frontal y se la cedió a Marrero. Un Marrero que sentenció por alto.