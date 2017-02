El Azuqueca se da otro festín de goles ante el Carrión

El Azuqueca se impuso al Carrión después de endosarle cinco goles y de realizar un partido muy completo. Los manchegos generaron cierta incertidumbre en la primera parte, pero los de Alfaro se despejaron a base de goles, aprovechando los espacios a la espalda de la defensa ciudadrealeña.

Aunque el día era totalmente desapacible, el choque comenzó entretenido. Y es que, los locales querían olvidarse pronto del tropiezo de la semana pasada en La Solana. Así, Roberto Izquierdo lo probaba desde lejos en el minuto 1 y en el 3 la defensa del Carrión salvaba bajo palos lo que hubiese sido el 1-0 de Tommy al rematar una falta lateral botada por Pablo Rojo. Los rojinegros habían salido muy fuertes, pero el Carrión poco a poco fue dominando los impulsos azudenses y dispuso de dos ocasiones bastante claras en las botas de Fuentes que desbarató en ambas ocasiones con acierto Javi Alonso.

Los manchegos inquietaban cuando les llegó el jarro de agua fría. Javi Martín se fue de Carreño, levantó la cabeza y vio a Carrasco relamiéndose en el punto de penalti. El extremo no falló y la puso en la escuadra. A partir de ahí, el vendaval local iba a ser de categoría. No en vano, Roberto Izquierdo encontraba con una facilidad pasmosa la espalda de una defensa ciudadrealeña que, como todo el equipo, había intentado dar un paso adelante. Así las ocasiones se sucedían en las botas de Pancorbo y Javi Martín que, a la postre, serían los que cerraron el marcador en el primer acto. El 2-0 llegó en el 38 tras una gran jugada de Roberto Izquierdo que remató Pancorbo al primer palo y que rechazó Rober con maestría. El problema para los visitantes, que Javi Martín estaba con la caña al segundo palo. Cinco minutos después, Pancorbo aprovechaba el enésimo pase de la muerte, en esta ocasión de Varo.

El segundo acto comenzó como acabó el primero, es decir, con otro gol de Pancorbo. En esta ocasión, el capitán recogía un balón suelto en el pico del área después de una mala salida de Rober y lo convertía en el cuarto. Tras el cuarto, Alfaro dio descanso a Roberto Izquierdo, Brotón y Tommy en el 56. Pero los cambios no afectaron al torrente de ocasiones rojinegras. Y es que, Rober tuvo que salvar un mano a mano con Javi Heranz y una doble ocasión de Carrasco y Chilo. Un Chilo que poco después disponía de otra en el corazón del área a pase de Varo y que mandaba a centímetros del palo. Y tanto va el cántaro a la fuente... El quinto se percibía y, al final, llegó en un córner. Botó Chilo hacia la cabeza de Pancorbo y respondió Rober con tan mala suerte que el balón volvió a quedar muerto en el área chica y con Javi Martín cerca.