El Azuqueca sonríe a costa del Mora

El Azuqueca se reencontró con la victoria ante el Mora después de tres jornadas de malos resultados y volvió a golear en casa después del apático partido ante el Yuncos. Los rojinegros hicieron gala de pegada ante un Mora que no mereció tan duro castigo.

Como viene siendo habitual en el San Miguel, el partido comenzó muy entretenido. El equipo local se adelantaba en el minuto 3 por mediación de Pancorbo. El central, reconvertido en delantero, cabeceaba un centro desde la banda izquierda de Néstor. Cinco minutos después, Carrasco se las veía con Miguel tras un robo sobre Villa, lesionado. Sin embargo, al extremo le ganó la partida el cancerbero moracho.

El encuentro estaba siguiendo el guión habitual y, por ello, en la siguiente fase llegaría el paso atrás de los locales y el dominio visitante. Sin embargo, el Mora, a pesar de tener el balón, no encontraba la fórmula de llegar con claridad a la portería de Vargas. Eso sí, despejó la incógnita pronto: el balón parado. Butra lanzó el córner y Zurró lo peinó al primer palo. El empate estaba servido.

Tras los correspondientes minutos de atolondramiento local, Pablo Rojo volvió a coger los mandos en el centro del campo y el Azuqueca mejoró. En el 34, Miguel se lucía tras un cabezazo de Pancorbo con dirección a la escuadra. Cinco minutos después, el portero visitante no podía hacer nada ante el remate de Javi Martín a pase de Carrasco. Era el 39 y el Azuqueca sentenciaba la contienda en el 41 al aprovechar una pérdida en la salida de balón toledana. El que asistió fue ahora Javi Martín y el que remató en boca de gol era Pancorbo. El Mora reaccionó al doblete con dos ocasiones muy claras. La primera una doble ocasión de Santi y Borja, y la segunda un cabezazo del propio Borja que se marchó a centímetros del larguero.

En la segunda mitad, el Azuqueca salió en tromba. Los de Alfaro utilizaban los huecos que le daba su rival. En el 48, Roberto Izquierdo filtró para Carrasco y éste ganaba el mano a mano a Miguel. Nueve minutos más tarde, ni Roberto ni Néstor llegaron a un pase de la muerte de Javi Heranz que se convirtió en el córner del quinto. La puso Carrasco y remató Brotón al fondo de las mallas. Entre medias de los dos goles, Butra se topó con el larguero en una falta lateral.

A pesar de caer 5-1, el Mora seguía combinando e intentando recortar distancias. Butra, Aarón, Zurro o Maqueda ponían en apuros a la zaga rojinegra con varios lanzamientos que o se marchaban fuera o atajaba Vargas. Los de Javi Sánchez no estaban teniendo la eficacia que, por el contrario, estaban teniendo sus rivales. No en vano, en cada acercamiento los rojinegros hacían sangre o ponían en muchos apuros a Miguel, que se volvía a lucir ante Pancorbo y Javi Heranz. El partido murió con otro larguero de Butra, una posible mano en el área del Azuqueca que no consideró punible Fernández Vera al ser involuntaria y un tanto de Pita en el 90 después de robarle la cartera a Tena en la frontal del área.