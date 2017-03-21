El Circuito de Gimnasia Rítmica se estrena con 140 deportistas
Cerca de 140 gimnastas participaron en la I Fase del VI Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica organizado por la Diputación Provincial en colaboración con el Club Rítmica Infantado celebrada en el polideportivo San José.
La jornada supuso la primera puesta en escena para muchas de las gimnastas donde se realizaron ejercicios de individual y conjuntos y se pudo disfrutar de grandes ejercicios de manos libres, cinta, cuerda, mazas, pelota y aro. En esta I Fase tomaron parte gimnastas de nivel preferente que engloba las categorías conjuntos copa base, promoción, preferente “A”, “B” y Nacional Base.
Los resultados de las distintas categorías y niveles en el día de ayer fueron los siguientes:
CONJUNTOS INFANTIL COPA BASE:1º: OMEGA ALSAN.
SENIOR “A” CINTA:1ª: NATALIA MÍNGUEZ (ESFERA)
ALEVIN BASE CUERDA:1ª: MARÍA CORDERO (OMEGA ALSAN); 2ª: MARA ROLDÁN (ESFERA); 3ª CLASIFICADA: AITANA FERNÁNDEZ (STYLO).
CADETE BASE ARO:1ª: DAFNE HERNANDO (STYLO),2ª: CLAUDIA SAINZ (INFANTADO), 3ª: ELENA MORATILLA (INFANTADO).
INFANTIL BASE MAZAS:1ª: LUCÍA SÁENZ (INFANTADO), 2ª: NATALIA GUTIÉRREZ (ESFERA), 3ª: LAURA RUIZ (WAD-AL-HAYARA).
BENJAMIN BASE ML:1ª: AIMARA FAJARDO (INFANTADO), 2ª: GIMENA GUERRA (ESFERA), 3ª: SOFÍA PEÑA (OMEGA ALSAN).
PREALEVIN “B” ARO:1ª: ALBA HUESO (ESFERA), 2ª: INÉS LÓPEZ (INFANTADO), 3ª: CLAUDIA LÓPEZ (INFANTADO).
INFANTIL “B” ARO: 1ª: ANGELA HERNÁNDEZ (INFANTADO), 2ª: LAURA LÓPEZ (ESFERA), 3ª CLASIFICADA: ELISA MARÍA BUCUR (RÍT. GUADALAJARA).
JUNIOR “B” CINTA:1ª: LANLAN PENG (INFANTADO), 2ª: ROCÍO LÓPEZ (INFANTADO), 3ª: EMANUELA EMILOVA (INFANTADO).
SENIOR “B” MAZAS: 1ª A: MARÍA SAN JULIÁN (INFANTADO); 2ª: ANA SOLANO (RÍT. GUADALAJARA); 3ª: SANDRA CAMARERO (RÍT. GUADALAJARA).
PREBENJAMIN PROMOCIÓN ML:1ª: MICHELLE SAIZ (RÍT. GUADALAJARA); 2ª: AMANDA TOLEDANO (RÍT. GUADALAJARA), 3ª: INÉS SEGOVIA (STYLO).
BENJAMIN PROMOCIÓN ML:1ª: NORA PEÑA (ESFERA); 2ª: NEREA LANDETA (OMEGA ALSAN), 3ª: SANDRA SANZ (OMEGA ALSAN).
ALEVIN PROMOCIÓN ARO:1ª: AINARA MARTI (OMEGA ALSAN), 2ª: DANIELA AGUADO (RÍT. GUADALAJARA),3ª: DANIELA MELÉNDEZ (TORREJÓN DEL REY).
INFANTIL PROMOCIÓN ML:1ª: ISABELA CHELTRÁN (INFANTADO), 2ª: KATYA ARREBOLA (INFANTADO), 3ª : LUCÍA GUTIÉRREZ (ESFERA).
INFANTIL PROMOCIÓN ARO:1ª: INÉS ALBARELLOS (INFANTADO), 2ª: ALEXANDRA PAVEL (INFANTADO) 3: ALBA DE BENITO (INFANTADO).
ALEVIN “A” MAZAS:1ª: ESTHER PARRA (RÍT. GUADALAJARA).
SENIOR “A” MAZAS:1ª: LUCÍA MORENO (ESFERA).
JUVENIL BASE CINTA:1ª: MIREYA LOZANO (RÍT. GUADALAJARA), 2ª: ALBA ANDRÉS (WAD-AL-HAYARA), 3ª: MARTA CÉSAR (ESFERA).
SENIOR “A” ARO:1ª: IRENE ROSALES (OMEGA ALSAN), 2ª: NATALIA MÍNGUEZ (ESFERA), 3ª: LUCÍA MORENO (ESFERA).
ALEVIN “A” PELOTA: 1ª: ESTHER PARRA (RÍT. GUADALAJARA).
BENJAMIN “B” ML:1ª: SHEILA ARIAS (OLIMPO), 2ª: CARLA PARRA (ESFERA), 3ª: DANIELA GONZÁLEZ (OLIMPO).
ALEVIN “B” PELOTA:1ª: PAULA MORENO (ESFERA).
ALEVIN “A” ML:1ª: MARÍA JIMÉNEZ (INFANTADO), 2ª: ESTHER PARRA (RÍT. GUADALAJARA).
ALEVIN “A” CUERDA:1ª: ALBA LÁZARO (INFANTADO).
ALEVIN “B” ARO: 1ª: LUCÍA ROA (INFANTADO), 2ª: AITANA HERAS (INFANTADO), 3ª: CAROLINA ESTEBAN (WAD-AL-HAYARA).
INFANTIL “B” MAZAS:1ª: CARLOTA RUIZ (RÍT. GUADALAJARA), 2ª: ANDREA BARBADO (STYLO), 3ª: BRIANDA LEGNÉS (OLIMPO).
JUNIOR “B” PELOTA:1ª: NATALIA CAMARERO (RÍT. GUADALAJARA), 2ª: EVA FERNÁNDEZ-MONTENEGRO (ESFERA), 3ª CLASIFICADA: ISABEL HANTIG (OLIMPO).
SENIOR “B” ARO:1ª: MARÍA GARCÉS (RÍT. GUADALAJARA), 2ª: YRIA RODRÍGUEZ (ESFERA), 3ª: ROCÍO GARCÍA (RÍT. GUADALAJARA).
ALEVÍN PRMOCIÓN ML:1ª: ARIADNA CARCHENILLA (INFANTADO), 2ª: CLAUDIA RUIZ (INFANTADO), 3ª: SONIA MASA (RÍT. GUADALAJARA).
INFANTIL PROMOCIÓN PELOTA:1ª ANGELA SERRANO (ESFERA)
CADETE PROMOCIÓN MAZAS:1ª LAURA RUIZ (RÍT. GUADALAJARA), 2ª PAULA ISABEL SAN JULIÁN (INFANTADO).
CADETE PROMOCIÓN ARO:1ª ARIADNA OROZCO (RÍT. GUADALAJARA); 2ª ANDREA LA HOZ (OMEGA ALSAN).
SENIOR PROMOCIÓN CUERDA: 1ª: ALBA MARÍA ALONSO.
La próxima cita del Circuito Provincial será el domingo 26 de Marzo en horario de 9:00-15:00 en el Polideportivo San José de nuestra capital con las gimnastas y conjuntos de nivel escolar e iniciación en una jornada organizada por el Club Rítmica Infantado Guadalajara.