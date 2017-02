El Depor, gafado, desesperado, impotente y cada vez más lejos del play-off

El Deportivo fue el absoluto dominador del partido, disponiendo a lo largo del mismo más de diez ocasiones claras, pero muy claras de gol, aunque de manera incompresible, los morados ni siquiera pudieron empatar ante un Manchego de Ciudad Real que marcó en dos de sus escasísimas llegadas al área deportivista que tuvo a lo largo de los 90 minutos.

Tras salvarse del abrumador dominio morado en la primera mitad y llegar al descanso con un milagroso e increíble 0-0, el Manchego abrió el marcador en el minuto 50, cuando Douglas cruzó el balón ante la salida de Salcedo en la que había sido su primera llegada de peligro, y terminó por rematar a los morados ya en el descuento, en el minuto 94, en otra contra que finalizó Ángel con el 0-2 cuando los de Alberto Parras buscaban a la desesperada el gol que al menos les diera el empate.

El Deportivo no podía fallar y falló, pero lo cierto es que, en esta ocasión, no mereció perder. Jugó bien, presionó con orden, llevó la iniciativa, dominó la posesión del balón y el ritmo del partido, dispuso de más de diez ocasiones claras... Migue Montes, Óscar García, Pascu o Jonás intentaron con jugadas de todos los estilos y colores introducir el balón en la portería del Manchego, encontrándose enfrente con un portero como Sergio, que fue una auténtica pesadilla para los morados, convirtiéndose en el héroe para los de Ciudad Real. Ni en estático, ni en la estrategia ni por velocidad ni en combinación... No hubo manera de meter ni un solo gol.

En el Escartín, se volvió a cumplir una máxima inapelable en el fútbol, la que dice que el que falla tanto al final lo termina pagando muy caro. Y eso es lo que le ocurrió al Depor, que se aleja un poco más del cuarto puesto. Hasta el entrenador del Manchego reconoció al final del partido que habían tenido mucha suerte en Guadalajara. Por tanto, ni jugando bien puede remontar el vuelo el Deportivo de esta temporada, que prolonga su mal momento una semana más.